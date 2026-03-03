Ο Σιμεόνε εκνευρίστηκε με ερώτηση δημοσιογράφου: «Τι θες να με ρωτήσεις;»

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε εκνευρίστηκε με ερώτηση Καταλανού δημοσιογράφου, που τον ρώτησε αν θεωρεί ότι η ομάδα του μπορεί να αποκλειστεί, αν και έχει διαφορά τεσσάρων τερμάτων.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης, λίγα 24ώρα μετά το «διπλό» επί της Οβιέδο, ταξιδεύει σήμερα (03/03) στη Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο του δεύτερου ημιτελικού του Κυπέλλου Ισπανίας, με την ομάδα της πρωτεύουσας να καλείται να υπερασπιστεί το 4-0 του «Μετροπολιτάνο».

Ο προπονητής των «κολτσονέρος», Ντιέγκο Σιμεόνε, παρευρέθηκε κανονικά στη συνέντευξη Τύπου πριν την έναρξη της αναμέτρησης, όμως μία ερώτηση ενός Καταλανού δημοσιογράφου ήταν αρκετή για να εξοργίσει τον Αργεντίνο τεχνικό.

«Μετά τη νίκη με 4-0 στον πρώτο αγώνα, υπήρξαν πολλά σχόλια που υπονοούσαν ότι αν υπάρχει κάποια ομάδα ικανή να μην φτάσει στον τελικό ή να χάσει ένα τέτοιο πλεονέκτημα, αυτή είναι η Ατλέτικο. Ως προπονητής μιας ομάδας που κέρδισε με 4–0, πώς αντιδράς σε αυτό;».

Simeone se engancha con un periodista de TV3 en rueda de prensa y le deja sin palabras. pic.twitter.com/e7y04mew1q — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) March 2, 2026

«Τι ακριβώς θες να με ρωτήσεις;» απάντησε απορημένος ο Τσόλο. «Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις γύρω από την ομάδα...», συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος, προτού τον διακόψει ο Σιμεόνε ρωτώντας τον: «Ποιανού ακριβώς τα λόγια μεταφέρεις;».

«Στη γενική ατμόσφαιρα, στα μέσα ενημέρωσης, στις εκπομπές, όλοι έλεγαν ότι η Ατλέτικο μπορεί να είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να χάσει το πλεονέκτημά της», απάντησε διστακτικά ο δημοσιογράφος, με τον 55χρόνο προπονητή των «ροχιμπλάνκος», να τον διακόπτει για ακόμη μία φορά και να του λέει, φανερά εκνευρισμένος, πως: «Δεν σχολιάζω τι λένε οι άλλοι», με τον απεσταλμένο του «TV3» να μένει άναυδος.