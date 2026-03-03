Ο Σιμεόνε εκνευρίστηκε με ερώτηση δημοσιογράφου: «Τι θες να με ρωτήσεις;»
Η Ατλέτικο Μαδρίτης, λίγα 24ώρα μετά το «διπλό» επί της Οβιέδο, ταξιδεύει σήμερα (03/03) στη Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο του δεύτερου ημιτελικού του Κυπέλλου Ισπανίας, με την ομάδα της πρωτεύουσας να καλείται να υπερασπιστεί το 4-0 του «Μετροπολιτάνο».
Ο προπονητής των «κολτσονέρος», Ντιέγκο Σιμεόνε, παρευρέθηκε κανονικά στη συνέντευξη Τύπου πριν την έναρξη της αναμέτρησης, όμως μία ερώτηση ενός Καταλανού δημοσιογράφου ήταν αρκετή για να εξοργίσει τον Αργεντίνο τεχνικό.
«Μετά τη νίκη με 4-0 στον πρώτο αγώνα, υπήρξαν πολλά σχόλια που υπονοούσαν ότι αν υπάρχει κάποια ομάδα ικανή να μην φτάσει στον τελικό ή να χάσει ένα τέτοιο πλεονέκτημα, αυτή είναι η Ατλέτικο. Ως προπονητής μιας ομάδας που κέρδισε με 4–0, πώς αντιδράς σε αυτό;».
Simeone se engancha con un periodista de TV3 en rueda de prensa y le deja sin palabras. pic.twitter.com/e7y04mew1q— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) March 2, 2026
«Τι ακριβώς θες να με ρωτήσεις;» απάντησε απορημένος ο Τσόλο. «Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις γύρω από την ομάδα...», συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος, προτού τον διακόψει ο Σιμεόνε ρωτώντας τον: «Ποιανού ακριβώς τα λόγια μεταφέρεις;».
«Στη γενική ατμόσφαιρα, στα μέσα ενημέρωσης, στις εκπομπές, όλοι έλεγαν ότι η Ατλέτικο μπορεί να είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να χάσει το πλεονέκτημά της», απάντησε διστακτικά ο δημοσιογράφος, με τον 55χρόνο προπονητή των «ροχιμπλάνκος», να τον διακόπτει για ακόμη μία φορά και να του λέει, φανερά εκνευρισμένος, πως: «Δεν σχολιάζω τι λένε οι άλλοι», με τον απεσταλμένο του «TV3» να μένει άναυδος.
🇦🇷🤦♂️ Diego Simeone makes a Catalan journalist look ridiculous after his question.— Atletico Universe (@atletiuniverse) March 2, 2026
Journalist: "With the 4–0 result in the first leg, right after that scoreline there were many comments suggesting that if there was one team capable of failing to reach the final or losing such an… pic.twitter.com/rbrBqGvPOF
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.