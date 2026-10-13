Η Γιουνάιτεντ βρέθηκε σε ακόμα μια άσχημη βραδιά, γνώρισε την ήττα 2-0 από την Ατλέτικο στη Μαδρίτη και το κλίμα έγινε πιο βαρύ στους «Κόκκινους». Αποβλήθηκε ο Γιορό.

Η Γιουνάιτεντ έδωσε... συνέχεια στις απογοητευτικές εμφανίσεις και η Ατλέτικο άρπαξε την ευκαιρία! Οι Μαδριλένοι επικράτησαν 2-0 εντός έδρας, πέτυχαν την πρώτην νίκη στη φετινή League Phase και έκαναν τα πράγματα για τους «Κόκκινους» ακόμα πιο δύσκολα. Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε η Μάντσεστερ, εξαιτίας της αποβολής του Γιορό.

Εφιαλτικό ξεκίνημα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 47ο δευτερόλεπτο, με τον Μπάριος να εκμεταλλεύεται την αμυντική της αδράνεια και να δίνει προβάδισμα στους Μαδριλένους. Η Ατλέτικο κυριάρχησε στα πρώτα λεπτά, βρίσκοντας εύκολα χώρους και εκθέτοντας τα κενά στην αμυντική λειτουργία των Άγγλων. Σταδιακά, ωστόσο, η ομάδα του Μάικλ Κάρικ αντέδρασε, έγινε πιο απειλητική και δημιούργησε ευκαιρίες με τους Μπουμό και Μπαλέμπα, χωρίς όμως να καταφέρνουν να νικήσουν τον Όμπλακ. Η Ατλέτικο παρέμεινε επικίνδυνη, με τον Γκριμάλντο να σημαδεύει το δοκάρι, ενώ στο 44' φωνάζει για το γκολ του Καρντόσο που ακυρώθηκε, όταν και προηγήθηκε χέρι του Γιορέντε.Οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν, όμως με την παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε.

Στην επανάληψη, η Μάντσεστερ μπήκε πιο δυνατά, αλλά η Ατλέτικο ήταν αυτή που άγγιξε το γκολ, με το σουτ του Αλβαρες να βρίσκει το δοκάρι. Η είσοδος των Ντιαλό, Ζίρκζε και Μάουντ έδωσε τρεξίματα στη Γιουνάιτεντ, η οποία στο 70' είχε μεγάλη ευκαιρία, αλλά το σουτ του Μπρούνο βρήκε το δοκάρι. H Mάντσεστερ πίεσε, αλλά στο 74' ο Γιορό αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύθηκαν με τον ιδανικότερο τρόπο το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 79ο λεπτό κατάφεραν με τον Λούκμαν να πετύχουν και δεύτερο τέρμα.