Ατλέτικο Μαδρίτης: Ο ενθουσιασμός του Σιμεόνε για τον Λούκμαν
Η Ατλέτικο Μαδρίτης δαπάνησε 35 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Αντεμόλα Λούκμαν από την Αταλάντα και ο Νιγηριανός επιθετικός έχει ήδη ξεκινήσει την απόσβεση, μετρώντας ως τώρα τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε επτά συμμετοχές με τους Ροχιμπλάνκος.
Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής δείχνει να έχει κουμπώσει στον τρόπο παιχνιδιού του Ντιέγκο Σιμεόνε και ο Αργεντινός προπονητής είναι άκρως ικανοποιημένος με τον νεοαποκτηθέντα φορ, κάτι που φαίνεται και από τη γλώσσα του σώματος...
Σε βίντεο που δημοσίευσε η Ατλέτικο από το φινάλε της αναμέτρησης με την Κλαμπ Μπριζ, που βρήκε τους Ισπανούς νικητές με σκορ 4-1, διακρίνεται ο Τσόλο να υποδέχεται τους παίκτες του στον δρόμο για τα αποδυτήρια και να χαιρετά καθέναν τους ξεχωριστά. Ο έμπειρος κόουτς είναι ευδιάθετος και χαμογελαστός με όλους αλλά όταν φτάνει μπροστά του ο Λούκμαν, ενθουσιάζεται και αποχωρεί αγκαλιά μαζί του!
❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍 pic.twitter.com/BbFVs33Kjw— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 24, 2026
