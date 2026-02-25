Ο Ντιέγκο Σιμεόνε γουστάρει αυτά που κάνει ο Αντεμόλα Λούκμαν με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης και αυτό δεν κρύβεται.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δαπάνησε 35 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Αντεμόλα Λούκμαν από την Αταλάντα και ο Νιγηριανός επιθετικός έχει ήδη ξεκινήσει την απόσβεση, μετρώντας ως τώρα τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε επτά συμμετοχές με τους Ροχιμπλάνκος.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής δείχνει να έχει κουμπώσει στον τρόπο παιχνιδιού του Ντιέγκο Σιμεόνε και ο Αργεντινός προπονητής είναι άκρως ικανοποιημένος με τον νεοαποκτηθέντα φορ, κάτι που φαίνεται και από τη γλώσσα του σώματος...

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Ατλέτικο από το φινάλε της αναμέτρησης με την Κλαμπ Μπριζ, που βρήκε τους Ισπανούς νικητές με σκορ 4-1, διακρίνεται ο Τσόλο να υποδέχεται τους παίκτες του στον δρόμο για τα αποδυτήρια και να χαιρετά καθέναν τους ξεχωριστά. Ο έμπειρος κόουτς είναι ευδιάθετος και χαμογελαστός με όλους αλλά όταν φτάνει μπροστά του ο Λούκμαν, ενθουσιάζεται και αποχωρεί αγκαλιά μαζί του!