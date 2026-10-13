Ατλέτικο - Γιουνάιτεντ: Εκτός αποστολής ο Κόκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της μητέρας του

Νεφέλη Μπισμπίκη
Ατλέτικο - Γιουνάιτεντ: Εκτός αποστολής ο Κόκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της μητέρας του

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Εκτός αποστολής ο αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Κόκε, καθώς η μητέρα του έφυγε από τη ζωή, ενώ στο αποψινό παιχνίδι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της.

Μία ιδιαίτερα δυσάρεστη ημέρα είναι η σημερινή για την Ατλέτικο Μαδρίτης και κυριώς για τον αρχηγό της, Κόκε, ο οποίος πενθεί, καθώς η μητέρα του, Άνα Μερόδιο Μπόρχα, έφυγε από τη ζωή.

Οι ροχιμπλάνκος αντιμετωπίζουν απόψε (13/10, 22:00) τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Μετροπολιτάνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και για αυτόν τον λόγο, ο σύλλογος αποφάσισε να τον αφήσει εκτός αποστολής.

Πριν την αναμέτρηση μάλιστα, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της μητέρας του Κόκε.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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