Ατλέτικο - Γιουνάιτεντ: Εκτός αποστολής ο Κόκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της μητέρας του
Μία ιδιαίτερα δυσάρεστη ημέρα είναι η σημερινή για την Ατλέτικο Μαδρίτης και κυριώς για τον αρχηγό της, Κόκε, ο οποίος πενθεί, καθώς η μητέρα του, Άνα Μερόδιο Μπόρχα, έφυγε από τη ζωή.
Οι ροχιμπλάνκος αντιμετωπίζουν απόψε (13/10, 22:00) τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Μετροπολιτάνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και για αυτόν τον λόγο, ο σύλλογος αποφάσισε να τον αφήσει εκτός αποστολής.
Πριν την αναμέτρηση μάλιστα, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της μητέρας του Κόκε.
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