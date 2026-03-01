Οβιέδο - Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1: Έπεσε από την Ακρόπολη και βρήκε διπλό
Για κάτι παραπάνω από 90 λεπτά, η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν κάκιστη στο Οβιέδο και φαινόταν πως δεν θα χαλαστεί και τόσο με την ισοπαλία, ωστόσο ένα γκολ του Άλβαρες στο 90+4' της έδωσε το διπλό με σκορ 1-0!
Οι Ροχιμπλάνκος δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα κυρίως χάρη στις επεμβάσεις του Όμπλακ στις προσπάθειες των Βίνιας, Χαϊρά και Ρέινα. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι απειλητικοί και μετά την ανάπαυλα, με τον τερματοφύλακα της Ατλέτικο να παραμένει απροσπέλαστος.
Στα τελευταία λεπτά, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε πήγε να... κλέψει το ματς αλλά το γκολ του Μπαένα ακυρώθηκε για οφσάιντ. Παρ' όλα αυτά, οι Κολτσονέρος δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και στο 90+4' ένα συρτό σουτ του Άλβαρες μέσα από την περιοχή τους έδωσε τους τρεις βαθμούς!
Μαγιόρκα – Σοσιεδάδ 0-1
Λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη ρεβάνς με την Αθλέτικ Μπιλμπάο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας, η Σοσιεδάδ επικράτησε 1-0 της Μαγιόρκα εκτός έδρας και επέστρεψε στις νίκες, πιάνοντας Εσπανιόλ και τη συντοπίτισσα στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της La Liga. Την αναμέτρηση έκρινε το γκολ του Σολέρ στο 16ο λεπτό, με τους ηττημένους να μένουν χωρίς βαθμό για τέταρτη συνεχόμενη αγωνιστική και να ευελπιστούν πως ο Μάρτιν Ντεμικέλις θα σώσει την κατάσταση.
