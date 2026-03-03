Χετάφε: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των παικτών της στα αποδυτήρια του «Μπερναμπέου» (vid)
Σαν από μηχανής θεός, ο Σατριάνο στο 39’ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και χάρισε στη Χετάφε τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αφήνοντας έτσι την Μπαρτσελόνα στο +4 από τους «Μερένχες». Μετά το σφύριγμα της λήξης, όπως ήταν φυσικό, έγινε χαμός στα αποδυτήρια.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Χετάφε μετρούσε οκτώ σερί ήττες απέναντι στη συμπολίτισσά της. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η παράδοση δεν ήταν με το μέρος της, η ομάδα του Μπορδαλάς έκανε τη ζημιά στη Ρεάλ Μαδρίτης και έφυγε με το «διπλό» από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για πρώτη φορά μετά από 18 ολόκληρα χρόνια.
Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά τη σέντρα οι παίκτες πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Άλλωστε, δεν είναι λίγο να κερδίζεις τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο σπίτι της, με τους φιλοξενούμενους να στήνουν το δικό τους πάρτι και να το διασκεδάζουν με την ψυχή τους στα αποδυτήρια του «Σαντιάγλο Μπερναμπέου».
🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷— Getafe C.F. (@GetafeCF) March 2, 2026
𝗟𝗟𝗘𝗚𝗔𝗥𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗔𝗕𝗥𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗥𝗟𝗔
🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾 pic.twitter.com/HihU1muNUM
