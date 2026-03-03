Γλέντι στήθηκε στα αποδυτήρια της Χετάφε στο «Μπερναμπέου» μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (1-0).

Σαν από μηχανής θεός, ο Σατριάνο στο 39’ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και χάρισε στη Χετάφε τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αφήνοντας έτσι την Μπαρτσελόνα στο +4 από τους «Μερένχες». Μετά το σφύριγμα της λήξης, όπως ήταν φυσικό, έγινε χαμός στα αποδυτήρια.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Χετάφε μετρούσε οκτώ σερί ήττες απέναντι στη συμπολίτισσά της. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η παράδοση δεν ήταν με το μέρος της, η ομάδα του Μπορδαλάς έκανε τη ζημιά στη Ρεάλ Μαδρίτης και έφυγε με το «διπλό» από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για πρώτη φορά μετά από 18 ολόκληρα χρόνια.

Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά τη σέντρα οι παίκτες πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Άλλωστε, δεν είναι λίγο να κερδίζεις τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο σπίτι της, με τους φιλοξενούμενους να στήνουν το δικό τους πάρτι και να το διασκεδάζουν με την ψυχή τους στα αποδυτήρια του «Σαντιάγλο Μπερναμπέου».