Απίστευτο σκηνικό στην Ισπανία: Οι παίκτες της Οσασούνα πανηγύριζαν με τους φιλάθλους της Χετάφε

Οι παίκτες της Οσασούνα συμμετείχαν στους πανηγυρισμούς των φιλάθλων της Χετάφε, μετά την ολοκλήρωση της μεταξύ τους αναμέτρησης.

Η Χετάφε υποδέχθηκε χθες (23/05) στην έδρα της την Οσασούνα, στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της La Liga και επικράτησε με 1-0, χάρη στο γκολ του Λουίς Μίγια στο 59', σφραγίζοντας και επίσημα το εισιτήριο της για τα play-offs του Conference League.

Με το τελικό σφύριγμα της αναμέτρησης, οι φίλαθλοι των γηπεδούχων εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο της ομάδας τους αυτό τους το κατόρθωμα, το οποίο φάνταζε σχεδόν αδύνατο στην αρχή της σεζόν, δεδομένου του αρκετά μικρού budget που είχε να διαχειριστεί ο προπονητής του συλλόγου, Χοσέ Μπορδάλας.

Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων ήταν αγχωμένοι και ξέσπασαν σε κλάματα, καθώς περίμεναν να μάθουν αν η Χιρόνα είχε σκοράρε και νικήσει την Έλτσε, κάτι που θα σήμαινε πως η ομάδα από την Παμπλόνα θα υποβιβαζόταν.

Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη, Έλτσε και Χιρόνα μείναν ισόπαλες (1-1), με το σύνολο Αλέσιο Λίτσι να σώζει με αυτόν τον τρόπο την κατηγορία και να αποφεύγει τον υποβιβασμό. Τότε, οι παίκτες της Οσασούνα, θέλοντας να γιορτάσουν την παραμονή τους, άρχισαν να συμμετέχουν στους πανηγυρισμούς της Χετάφε, σε μία εικόνα που έκανε το γύρο του διαδικτύου και έγινε αμέσως viral.