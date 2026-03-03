Με γκολάρα του Σατριάνο, η Χετάφε νίκησε 1-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και άφησε την Μπαρτσελόνα στο +4 από τη Βασίλισσα.

Μετά από οκτώ σερί ήττες ενάντια στη συμπολίτισσα, η Χετάφε έκανε τη ζημιά στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς τη νίκησε για πρώτη φορά στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου μετά το 2008 με 1-0 χάρη σε γκολάρα του Σατριάνο και επέτρεψε στην Μπαρτσελόνα να παραμείνει στο +4 από τους Μερένγκες!

Η πρώτη μεγάλη στιγμή στην αναμέτρηση καταγράφηκε στο 13', όταν μετά από λάθος στην αντίπαλη άμυνα, ο Βινίσιους βγήκε τετ α τετ αλλά ο Σόρια βρήκε όσο έπρεπε την μπάλα για να τη στείλει κόρνερ. Στο 24' ήταν η σειρά του Γκιουλέρ να απειλήσει, ωστόσο ο τερματοφύλακας της Χετάφε ήταν ξανά εκεί που έπρεπε για να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Εντέλει, το γκολ ήρθε πριν την ανάπαυλα αλλά ήταν για τους φιλοξενούμενους! Σκόρερ ο Σατριάνο, που έπιασε ένα εκπληκτικό βολέ έξω από την περιοχή και δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Κουρτουά, γράφοντας το 1-0 στο 39ο λεπτό!

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με επεμβάσεις των Κουρτουά και Σόρια σε προσπάθειες των Αραμπάρι (50') και Πιτάρς (51') αντίστοιχα, με Ροντρίγκο (58') και Βαλβέρδε (60') να είναι άστοχοι στη συνέχεια. Ο Άλβαρο Αρμπελόα έκανε τη μία αλλαγή μετά την άλλη βλέποντας την ομάδα του να αδυνατεί να απειλήσει, με την εξ επαφής κεφαλιά του Ρούντιγκερ στο 75' να περνάει άουτ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Σόρια βρήκε όσο έπρεπε την μπάλα μετά την κεφαλιά του Ροντρίγκο και εν συνεχεία ο Καρβαχάλ βγήκε... άουτ μαζί της, με τον τρομερό τερματοφύλακα της Χετάφε να λέει όχι και στο σουτ του Μασταντουόνο στο 90', κρατώντας το μηδέν μέχρι το τέλος. Σημειώνεται πως στο φινάλε, αποβλήθηκαν ο μεν Μασταντουόνο για κάτι που είπε στον διαιτητή και ο δε Λίσο επειδή κλότσησε μακριά την μπάλα, όταν νόμισε πως έληξε το ματς!

