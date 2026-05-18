Η «Marca» συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κρούσει την πόρτα του Λουίς Μίγια, ο οποίος πωλείται από τη Χετάφε για το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ.

Δεδομένη θεωρούν στην Ισπανία την αποχώρηση του Λουίς Μίγια από τη Χετάφε, ο οποίος φέρεται να έχει λάβει πέντε προτάσεις για να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται και το όνομα του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι ο μόνος...

Σύμφωνα άλλωστε με τη «Marca», Βιγιαρεάλ, Μπέτις, Κόμο, αλλά και η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχουν μιλήσει με την πλευρά του 31χρονου χαφ, ο οποίος φέτος διανύει μια από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του και είναι δεύτερος στον πίνακα της La Liga με τις περισσότερες ασίστ (10), πίσω μόνο από τον Λαμίν Γιαμάλ που μετράει μια περισσότερη.

Στο παρελθόν βέβαια κι άλλα δημοσιεύματα από την Ισπανία είχαν φέρει στο προσκήνιο το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, όμως η «Marca» αποκαλύπτει λεπτομέρειες γύρω από το ποσό που θα κοστίσει. Αν και ο 31χρονος δεσμεύεται με ρήτρα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, οι Μαδριλένοι αποφάσισαν να τη ρίξουν αισθητά από τη στιγμή που απομένει ένας χρόνος στο συμβόλαιό του και θα απαιτήσουν αντ΄αυτού έξι εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.

Η ισπανική εφημερίδα μάλιστα κάνει ιδιαίτερη μνεία στο ενδιαφέρον που είχε επιδείξει πριν από ένα χρόνο ο Ολυμπιακός για την περίπτωσή του, όμως ξεκαθαρίζει πως η πιο.... ενθουσιασμένη με τον Μίγια είναι η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας. Με τη σειρά τους μάλιστα οι Ιταλοί είχαν προσπαθήσει να τον υπογράψουν τον Ιανουάριο, δίχως όμως επιτυχία.

Θυμίζουμε πως ο Ισπανός μέσος φοράει εδώ και τέσσερα χρόνια τη φανέλα της Χετάφε, η οποία τον είχε αποκτήσει πίσω στο 2022 από την Γρανάδα για το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Φέτος προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με 37 εμφανίσεις, αλλά και με δέκα ασίστ που έχουν συμβάλει σημαντικά στην μάχη που δίνουν οι Μαδριλένοι για την ευρωπαϊκή έξοδο μέσω του Conference League.