Ο Γιαμάλ κατέρριψε ρεκόρ 59 χρόνων στη La Liga!

Το χατ τρικ που πέτυχε ο Λαμίν Γιαμάλ στον αγωνά της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ, «έσπασε» ένα ρεκόρ που κράταγε από το 1967.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε χθες (28/02) στο ανανεωμένο «Καμπ Νου» τη Βιγιαρεάλ στα πλαίσια της 26ης αγωνιστικής της La Liga και επικράτησε με το επιβλητικό 4-1 χάρη στον Λαμίν Γιάμαλ που κατέγραψε το πρώτο του χατ-τρικ με τη φανέλα των «Μπλαουγκράνα».

Μάλιστα, τα τρία αυτά τέρματα που πέτυχε ο νεαρός αστέρας των Καταλανών δεν ήταν ιστορικά μόνο για τον ίδιο, αλλά και για ολόκληρο το ισπανικό πρωτάθλημα. Ο λόγος για αυτό είναι πως πέρασαν 59 χρόνια από την τελευταία φορά που ένας ποδοσφαιριστής κάτω των 19 χρόνων κατάφερε να σκοράρει τρια γκολ σε έναν αγώνα της La Liga.

Han pasado 59 años desde el último hat-trick en La Liga de un jugador menor de 19 años...

Μόνο έξι ποδοσφαιριστές το έχουν καταφέρει ιστορικά αυτό το κατόρθωμα (κανείς μέσα στον 21ο αιώνα), με τον τελευταίο πριν τον Γιαμαλ, που το πέτυχε στα 18 χρόνια και 230 ημέρες, να είναι ο Αντόνιο Ίλαν, ο οποίος το 1967 σε ηλικία 18 ετών και 340 ημερών πέτυχε τρια γκολ σε ένα ματς πρωταθλήματος, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Έλτσε.

Από την άλλη, ο νεότερος που το έχει καταφέρει ποτέ αυτό είναι ο Χοσέ Ιραραγόρι το 1930, που σκόραρε χατ-τρικ σε ηλικία 17 ετών και 337 ημερών, ενώ αγωνιζόταν για την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

#OJOALDATO - Lamine Yamal (18 años y 230 días) es el SEXTO jugador menor de 19 años que logra un hat-trick en TODA la historia de La Liga:



Iraragorri en 1930, con 17 años y 337 días

Pombo en 1934, con 18 años y 200 días

LAMINE YAMAL en 2026, con 18 años y 230 días

Zaldua en… pic.twitter.com/oI2AN2wItg February 28, 2026

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης κόντρα στα «κίτρινα υποβρύχια», ο Γιαμάλ ρωτήθηκε για το πως νιώθει που κατάφερε κάτι τέτοιο, ιδίως μετά και από τους τραυματισμούς που τον είχαν επηρεάσει αρκετά τους τελευταίους μήνες.

«Ήταν λίγο απ΄όλα. Όχι μόνο ο πόνος στην ηβική χώρα. Δεν ένιωθα καλά. Δεν ήμουν ευχαριστημένος που έπαιζα, και νομίζω ότι φαινόταν. Τις τελευταίες εβδομάδες, νιώθω πολύ καλύτερα. Νιώθω ότι μπορώ να χαμογελάω την ώρα που αγωνίζομαι και αυτό είναι κάτι που δεν μου έχει συμβεί εδώ και πολύ καιρό».