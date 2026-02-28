O Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να καταρρίπτει ρεκόρ.

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε την Βιγιαρεάλ με 4-1 για την 26η αγωνιστική της La Liga με πρωταγωνιστή τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής ήταν καταλυτικός στη νίκη, καθώς πέτυχε τρία γκολ και οδήγησε τους Μπλαουγκράνα στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γιαμάλ σημείωσε το πρώτο χατ - τρικ στην καριέρα του, ενώ έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει τρία τέρματα σε ένα ματς στο ισπανικό πρωτάθλημα στον 21ο αιώνα. Το wonderkid της Μπαρτσελόνα κατέρριψε αυτό το ρεκόρ σε ηλικία 18 χρονών και 230 ημερών αφήνοντας πίσω του τον Μεξικανό Τζίο Ντο Σάντος, όταν το είχε πετύχει κόντρα στη Μούρθια το 2008 σε ηλικία 19 χρονών και 6 ημερών. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Ισπανός Σάντι Μίνα, ο οποίος είχε σημειώσει τρία τέρματα το 2015 κόντρα στην Ράγιο Βαγιεκάνο.

Επίσης ο Γιαμάλ έχοντας 26 γκολ σε 95 ματς στη La Liga, έγινε ο νεότερος παίκτης που έφτασε τα 25 γκολ πριν κλείσει τα 19 του χρόνια στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης στον 21ο αιώνα.

