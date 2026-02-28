Γιαμάλ: Σπάει τα ρεκόρ
Η Μπαρτσελόνα διέλυσε την Βιγιαρεάλ με 4-1 για την 26η αγωνιστική της La Liga με πρωταγωνιστή τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής ήταν καταλυτικός στη νίκη, καθώς πέτυχε τρία γκολ και οδήγησε τους Μπλαουγκράνα στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Γιαμάλ σημείωσε το πρώτο χατ - τρικ στην καριέρα του, ενώ έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει τρία τέρματα σε ένα ματς στο ισπανικό πρωτάθλημα στον 21ο αιώνα. Το wonderkid της Μπαρτσελόνα κατέρριψε αυτό το ρεκόρ σε ηλικία 18 χρονών και 230 ημερών αφήνοντας πίσω του τον Μεξικανό Τζίο Ντο Σάντος, όταν το είχε πετύχει κόντρα στη Μούρθια το 2008 σε ηλικία 19 χρονών και 6 ημερών. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Ισπανός Σάντι Μίνα, ο οποίος είχε σημειώσει τρία τέρματα το 2015 κόντρα στην Ράγιο Βαγιεκάνο.
Επίσης ο Γιαμάλ έχοντας 26 γκολ σε 95 ματς στη La Liga, έγινε ο νεότερος παίκτης που έφτασε τα 25 γκολ πριν κλείσει τα 19 του χρόνια στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης στον 21ο αιώνα.
1 - Youngest players to score their first hat-trick in @LaLigaEn in the 21st century:
18 years and 230 days - LAMINE YAMAL today vs Villarreal
19 years and 6 days - Gio dos Santos vs Murcia in May 2008
19 years and 125 days - Santi Mina vs Rayo Vallecano in April 2015
Gold. pic.twitter.com/ZffYyeDAep— OptaJose (@OptaJose) February 28, 2026
25 - #Barcelona winger Lamine Yamal has scored 26 goals in 95 matches in @LaLigaEN, becoming the first player to reach 25 goals before turning 19 in Europe's top five leagues in the 21st century. Magician. pic.twitter.com/J4euENeU8y— OptaJose (@OptaJose) February 28, 2026
