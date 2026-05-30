Η Έλτσε εκμεταλλεύτηκε το πικάρισμα της Ατλέτικο στην Μπαρτσελόνα και αποφάσισε με τη σειρά της να... πειράξει τους «Ροχιμπλάνκος».

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες η ανάρτηση-ανακοίνωση της Ατλέτικο Μαδρίτης εις βάρος της Μπαρτσελόνα, στην οποία οι «Ροχιμπλάνκος» ουσιαστικά πικάρουν τους πρωταθλητές Ισπανίας για το θέμα του Χούλιαν Άλβαρες.

Ο Αργεντίνος επιθετικός βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο... ενδιάμεσο των δυο συλλόγων, καθώς θέλει να αφήσει τη Μαδρίτη για τη Βαρκελώνη, ωστόσο οι άνθρωποι της Ατλέτι μόνο εύκολα δεν θα επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Αυτό άλλωστε άφησαν να φανεί και από το «τρολάρισμά» τους μέσω X, που σε ένα σημείο του ανέφερε «Δίνουμε για σακούλα πασατέμπο για τον Γιαμάλ».

Στο πλαίσιο αυτό η... Έλτσε θέλησε να εκμεταλλευτεί την όλη κατάσταση και να πάρει και εκείνη λίγη από την προσοχή του κόσμου. Έτσι, με νέα δική της ανάρτηση «πείραξε» την Ατλέτικο, την οποία φέτος κέρδισε εντός έδρας (3-2) και της πήρε ισοπαλία (1-1) στο «Μετροπολιτάνο».

Το βίντεο ξεκινάει με ένα λιοντάρι να τρέχει και να έχει πάνω του το σήμα της Ατλέτικο, κατευθυνόμενο σε άτομα που φέρουν το σήμα της Μπάρτσα. Ωστόσο, το λιοντάρι εν τέλει αποδεικνύεται...πιστό σκυλί, με τη σχετική αναφορά «Η Ατλέτικο κόντρα στην Έλτσε».