Με τον Γιαμάλ να κάνει το πρώτο του χατ τρικ με την Μπαρτσελόνα, οι Καταλανοί επικράτησαν 4-1 της Βιγιαρεάλ και ξέφυγαν στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο +4 από τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της La Liga και τη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται πλέον η Μπαρτσελόνα, που χάρη στο πρώτο χατ τρικ του Λαμίν Γιαμάλ με τη φανέλα της, επικράτησε 4-1 της Βιγιαρεάλ στο Καμπ Νου.

Η πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα ανήκε στους γηπεδούχους, με τον Κουντέ να πατάει περιοχή από τα δεξιά αλλά να κάνει κακό τελείωμα και να αστοχεί. Στο 24', ο Ζούνιορ σταμάτησε το σουτ του Γιαμάλ αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα δεν μπόρεσε να αντιδράσει, όταν μετά από λάθος στη μεσαία γραμμή ο Φερμίν έβγαλε τετ α τετ τον Λαμίν και εκείνος άνοιξε το σκορ!

Το Κίτρινο Υποβρύχιο προσπάθησε να αντιδράσει μα ο Γκαρσία είπε «όχι» στον Πέρεθ στο 33', με την Μπάρτσα να φτάνει στο 2-0 στο 37', όταν ο Γιαμάλ έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια από τα δεξιά και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα με τρομερό σουτ! Η τελευταία αξιόλογη φάση στο πρώτο ημίχρονο ανήκε πάντως στους φιλοξενούμενους, με τον Πέρεθ να αστοχεί με κοντινή προβολή στο 41'.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με σημαντική επέμβαση του Ζούνιορ σε κοντινή προσπάθεια του Όλμο (46'), με τη Βιγιαρεάλ να καταφέρνει να μειώσει στο 49', με τον Γκέιγ να σκοράρει μέσα από τη μικρή περιοχή μετά από αδράνεια των Καταλανών σε εκτέλεση κόρνερ! Πέντε λεπτά αργότερα, λίγο έλειψε να έρθει και η ισοφάριση, με τον Πέρεθ να αστοχεί σε κενή εστία από μακρινή απόσταση μετά από κακή έξοδο του Γκαρσία.

Ο Γιαμάλ ωστόσο δεν θα άφηνε κανέναν να χαλάσει τη βραδιά του και στο 69' έκανε το χατ τρικ με ωραίο τελείωμα μετά από εξαιρετική κάθετη του Πέδρι, κλειδώνοντας τη νίκη της Μπάρτσα. Το κερασάκι στην τούρτα, το έβαλε στις καθυστερήσεις ο Λεβαντόφσκι από κοντά, μετά το γύρισμα του Κουντέ.

Ράγιο Βαγιεκάνο – Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1

Η επιστροφή της Ράγιο Βαγιεκάνο στο Βαγιέκας συνδυάστηκε με εντός έδρας ισοπαλία, 1-1, κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Οι γηπεδούχοι ήταν συνολικά καλύτεροι και είχαν δύο ακυρωθέντα γκολ με εκείνα που... μέτρησαν να προέρχονται από Ντε Φρούτος (35') και Ινιάκι Γουίλιαμς (47'). Το αποτέλεσμα αυτό ανέβασε τους Μαδριλένους στη 14η θέση της βαθμολογίας της La Liga, με τους Βάσκους να είναι όγδοοι.