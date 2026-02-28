Βλαχοδήμος για Αλμέιδα: «Παραμένει δυνατός για όλους μας και κρατά την ομάδα ενωμένη»

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος παραχώρησε συνέντευξη σε ισπανικό Μέσο, μιλώντας μεταξύ άλλων για τον Ματίας Αλμέιδα και τη συνεργασία τους στη Σεβίλλη.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει υπάρξει καθοριστικός σε πολλά παιχνίδια της Σεβίλλης φέτος, ωστόσο αυτή τη στιγμή η ομάδα της Ανδαλουσίας διανύει μία πολυτάραχη περίοδο με πολλές βαθμολογικές απώλειες στη La Liga.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Έλληνας γκολκίπερ μίλησε σε ισπανική ιστοσελίδα για την επικείμενη αναμέτρησή τους με την Μπέτις και τα όσα διακυβεύονται σε αυτή, αλλά και για την αμφισβήτηση που υπάρχει απέναντι στον προπονητή του, Ματίας Αλμέιδα, με αφορμή τη θέση της ομάδας στην κατάταξη και την πρόσφατη τιμωρία του.

Ο 31χρονος διεθνής τερματοφύλακας μίλησε για το κλίμα ενότητας που υπάρχει στη Σεβίλλη αυτή τη στιγμή, παρά τα όσα συμβαίνουν στο αγωνιστικό σκέλος και επιβεβαίωσε πως όλοι διατηρούν άριστη σχέση με τον Πελάδο, που καταφέρνει να κρατά τους παίκτες του συσπειρωμένους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βλαχοδήμος για τον Αλμέιδα

«Νομίζω ότι τόσο εγώ όσο και όλοι οι συμπαίκτες μου διατηρούμε μια καλή σχέση με τον προπονητή. Παραμένει δυνατός για όλους μας ώστε να μας έχει κοντά του και να είμαστε ένα γκρουπ πάντα ενωμένο. Μπορεί κανείς να δει ότι είμαστε οργανωμένοι εντός και εκτός γηπέδου, ότι είμαστε μια ενωμένη ομάδα που αλληλοβοηθιέται αρκετά. Όλοι οι παίκτες απολαμβάνουμε το ότι βρισκόμαστε στη Σεβίλλη. Και είμαστε όλοι χαρούμενοι που έχουμε τον Αλμέιδα ως προπονητή».