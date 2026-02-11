Βλαχοδήμος: Αποθέωση από τη Σεβίλλη
Μερικές ημέρες μετά τη σπουδαία του επέμβαση σε πέναλτι στις καθυστερήσεις ενάντια στην Τζιρόνα, η Σεβίλλη φρόντισε να αποθεώσει τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο στα social media. «Ο Έλληνας Θεός μας» αναφέρει η λεζάντα της σχετικής δημοσίευσης, στην οποία βλέπουμε τον Έλληνα τερματοφύλακα με χιτώνα, ασπίδα, μια μπάλα και φυσικά την εμφάνιση της ομάδας!
Ο έμπειρος γκολκίπερ μετρά φέτος 20 συμμετοχές με την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα και μετά τη σωτήρια απόκρουσή του ενάντια στους Καταλανούς είχε αποκαλύψει πως μέρες πριν, είχε συζητήσει με τη σύζυγό του και τον προπονητή τερματοφυλάκων των Ανδαλουσιάνων για τις εκτελέσεις πέναλτι... Η δε Marca, είχε χαρακτηρίσει τον λυτρωτή της Σεβίλλης ως ήρωα!
🛡️ 𝙊𝙙𝙮𝙨𝙨𝙚𝙖𝙨. 𝙊𝙪𝙧 𝙂𝙧𝙚𝙚𝙠 𝙂𝙤𝙙. 🇬🇷 pic.twitter.com/fG88PUkFW8— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) February 11, 2026
