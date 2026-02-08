Δείτε όσα ανέφερε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος μετά τη σωτήρια απόκρουση πέναλτι στο ματς της Σεβίλλης με την Τζιρόνα.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έσωσε τη Σεβίλλη στο ματς με την Τζιρόνα αποκρούοντας πέναλτι στην τελευταία φάση του αγώνα, με τον Έλληνα γκολκίπερ να δηλώνει μετά το τέλος της αναμέτρησης πως μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, είχε συζητήσει σχετικά τόσο με τη σύζυγό του, όσο και με τον προπονητή τερματοφυλάκων της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήθελα πάρα πολύ να το αποκρούσω. Μέσα στην εβδομάδα, είχα συζητήσει με τη γυναίκα μου και τον προπονητή τερματοφυλάκων, Αρτούρο, οπότε αποφασίσαμε να πέσω αριστερά. Έτσι, χρωστάω την απόκρουση από κοινού σε αυτούς.Είμαι χαρούμενος που το έπιασα και για την ομάδα, γιατί μπορέσαμε να γυρίσουμε το ματς, παρ’ όλο που υποφέραμε.

Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες για το δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερή μου εμφάνιση με τη Σεβίλλη, δεν μπορώ να το πω. Πάντα προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου σε κάθε προπόνηση και παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο, μας βοήθησε και τους χρειαζόμαστε. Για κάθε ομάδα είναι δύσκολο να έρχεται εδώ και όταν έχεις αυτό τον κόσμο να σε στηρίζει, δίνεις το καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο».