Καταδικάστηκε ο αστυνομικός που είχε κατηγορήσει τον Πέρεθ για δωροδοκία

Το Δικαστήριο της Μαδρίτης επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στον πρωήν αστυνομικό επίτροπο, Χοσέ Μανουέλ Βιγιαρέχο, για συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος του Φλορεντίνο Πέρεθ.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο της Μαδρίτης καταδίκασε τον Χοσέ Μανουέλ Βιγιαρέχο για δηλώσεις που έκανε το 2023 στην ραδιοφωνική εκπομπή «El Món» της RAC1, όταν ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ είχε δωροδοκήσει στο παρελθόν διαιτητές.

Αναλυτικότερα, ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους της εκπομπής, ο πρώην αστυνομικός επίτροπος διαβεβαίωσε ότι ο άλλοτε πρόεδρος της Μπάρτσελόνα, Σάντρο Ροσέλ, είχε αλλοιώσει αγώνες εξαγοράζοντας διαιτητές, αλλά συνέχισε τονίζονας πως πολλοί πρόεδροι ομάδων το είχαν κάνει, συμπεριλαμβανομένου του Πέρεθ και μάλιστα «πολύ πριν το κάνει η Μπάρτσελόνα».

«Και η Ρεάλ Μαδρίτης, πολύ πριν από την υπόθεση Νεγκρέιρα, είχα εντοπίσει ότι κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα», ήταν τα λόγια του Βιγιαρέχο.

Villarejo, sobre la compra d'àrbitres: "Abans d'això [el cas Negreira], ja havia detectat el mateix amb el Madrid"



"En aquest país no es pot judicialitzar res que afecti Florentino Pérez. Qui s'atreveixi, és un suïcida. És intocable"



October 3, 2023

Ο πρώην αστυνομικός αναφέρθηκε ακόμη και στο σχέδιο ελέγχου της διαιτησίας και εξήγησε γιατί, σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση των «Μπλαουγκράνα» είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση, ενώ της «βασίλισσας» όχι, καθώς και οι δύο ομάδες είχαν ενεργήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

«Είναι αδύνατο σε αυτή τη χώρα να διωχθεί οτιδήποτε επηρεάζει τον Φλορεντίνο Πέρεθ. Όποιος τολμά να τα βάλει μαζί του είναι αυτοκτονικός. Ο τύπος είναι άτρωτος».

Πίσω στο σήμερα, τρία χρόνια μετά, το δικαστήριο έκρινε ότι με αυτά του τα λόγια, ο πρώην επίτροπος «προσέβαλε την τιμή και την υπόληψη της Ρεάλ Μαδρίτης και του προέδρου της» και θεωρεί επίσης τις δηλώσεις του «δυσανάλογες». Η απόφαση σημειώνει τέλος, ότι ο Βιγιαρέχο καταλήγει σε «προσβλητικά συμπεράσματα , που υπερβαίνουν τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης».

Για όλα τα παραπάνω λοιπόν, ο πρώην αστυνομικός θα πρέπει να καταβάλει ένα πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στον Πέρεθ και άλλα 10.000 στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ παράλληλα το δικαστήριο τον υποχρεώνει να δημοσιεύσει την καταδικαστική ποινή του σε διάφορες έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις ισπανικών αθλητικών εφημερίδων.