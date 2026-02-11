Ένας ξεχασμένος πόλεμος, ένας μόνο μαχητής και μια μάχη που είχε κριθεί για όλους… εκτός του Πέρεθ. Κι αυτό το οχυρό έπεσε.

Η λήξη ενός πολέμου δεν ταυτίζεται πάντα με την υπογραφή μιας παράδοσης. Τον Αύγουστο του 1945, η Ιαπωνία κατέθεσε επίσημα τα όπλα και ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος μπήκε στα βιβλία της Ιστορίας. Όχι όμως και στη συνείδηση όλων. Σε απομονωμένα νησιά του Ειρηνικού, μακριά από τα κέντρα των αποφάσεων, ο χρόνος πάγωσε. Ο θρύλος λέει πως ο υπολοχαγός Χιρόο Ονόντα, επέμεινε για 30 χρόνια να μάχεται έναν εχθρό που είχε πάψει να υπάρχει. Κάθε ανακοίνωση ειρήνης φαινόταν στον πρώην ράφτη ένα τέχνασμα, κάθε κάλεσμα επιστροφής παγίδα. Ηταν πιστός στη διαταγή που είχε λάβει: να μη σταματήσει.



Αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Αγγίζει τον τρόπο με τον οποίο άνθρωποι και οργανισμοί αρνούνται να αποδεχθούν ότι ένα σχέδιο έχει αποτύχει. Ότι μια μάχη έχει χαθεί. Όπως τονίζει με υπέροχο τρόπο και η Εl Pais στον σύγχρονο ποδοσφαιρικό χάρτη, η European Super League μοιάζει με εκείνον τον ξεχασμένο πόλεμο. Ένα εγχείρημα που ανακοινώθηκε με τυμπανοκρουσίες, καταδικάστηκε σχεδόν αμέσως και εγκαταλείφθηκε από τους περισσότερους συμμετέχοντες, υπό το βάρος της κοινωνικής και θεσμικής αντίδρασης.



Κι όμως, υπήρχε ένας μαχητής που ήταν ακόμη στο πεδίο. Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Φλορεντίνο Πέρεθ συνέχιζαν μέχρι τις τελευταίες ώρες να υπερασπίζονται μια ιδέα που το ποδόσφαιρο έχει ήδη απορρίψει, σαν να μην έφτασαν ποτέ τα μηνύματα της ήττας. Η European Super League δεν πολεμούσε πια για να νικήσει, το έκανε για να δικαιωθεί εκ των υστέρων.



Κάπως έτσι, το σχέδιο που φιλοδοξούσε να «σώσει» το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μετατράπηκε σε σύμβολο άρνησης. Όχι μιας μάχης που συνεχίζεται, αλλά ενός πολέμου που έχει τελειώσει, ακόμη κι αν κάποιοι επέμεναν να είναι ενάντια σε όλους.



Η Μπαρτσελόνα επισημοποίησε το περασμένο Σάββατο την αποχώρησή της από το επιχειρηματικό σχέδιο δημιουργίας μιας κλειστής ευρωπαϊκής διοργάνωσης, πιο επικερδούς για τους ισχυρούς συλλόγους και αποκλειστικής για τις ομάδες μικρότερης δυναμικής. Οι «Μπλαουγκράνα» αποτελούσαν τον τελευταίο συμπολεμιστή της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τη μαζική αποχώρηση που ακολούθησε σχεδόν αμέσως την παρουσίαση του σχεδίου, τον Απρίλιο του 2021. Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μίλαν, Ίντερ, Γιουβέντους, Τότεναμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι, Λίβερπουλ, όλοι είχαν ήδη αποχωρήσει.





Η European Super League ουσιαστικά τελείωσε την επόμενη κιόλας ημέρα από την ανακοίνωσή της. Ή, τουλάχιστον, έτσι αποφάσισαν οι νικητές: οι αγγλικοί σύλλογοι και οι οπαδοί τους, που βγήκαν στους δρόμους. Ο τότε πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, αφού δέχθηκε τηλεφώνημα από το Μπάκιγχαμ και αφουγκράστηκε την έντονη λαϊκή αντίδραση, συντάχθηκε με το ρεύμα, απειλώντας τους συλλόγους ακόμη και με «νομοθετική βόμβα», εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο. Εκεί τελείωσαν όλα, παρά το γεγονός ότι οι μισοί αγγλικοί σύλλογοι ανήκαν σε αμερικανικά κεφάλαια, όπως και το πνεύμα της ιδέας και η τράπεζα που θα χρηματοδοτούσε τη διοργάνωση.



Οι λόγοι για τους οποίους η Μπαρτσελόνα παρέμεινε στο σχέδιο μέχρι το περασμένο Σάββατο, γνωρίζοντας πλέον ότι ο «πόλεμος» είχε τελειώσει και διατηρώντας ζωντανή την ψευδαίσθηση εκείνων των καθυστερημένων μαχητών, είναι γνωστοί μόνο στον Ζοάν Λαπόρτα. Ο τελευταίος ξεκίνησε τη θητεία του στο πλευρό του Φλορεντίνο Πέρεθ και, δύο ημέρες πριν παραιτηθεί για να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία, αποσυνδέθηκε οριστικά.



Είναι σαφές ότι η Εuropean Super League υπήρξε χρήσιμη για τη διαχείριση του τεράστιου χρέους του συλλόγου -εδώ επανεμφανίζεται η ίδια τράπεζα- για την αναζήτηση οικονομικών «μοχλών» και ακόμη και για την εγγραφή του Ντάνι Όλμο, με την παρέμβαση του προέδρου της Ρεάλ προς τον επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού (CSD), Χοσέ Μανουέλ Ροδρίγκες Ουρίμπες. Πέντε χρόνια αργότερα, ενόψει εκλογών, ο Λαπόρτα όφειλε να χαράξει εκ νέου το προσωπικό του προφίλ.



Σε κάθε περίπτωση, η Εuropean Super League θύμιζε πλέον εκείνους τους στρατιώτες χαμένους στη ζεστή και πυκνή ζούγκλα, φωτισμένους μόνο από την παλιά υπόσχεση μιας μεγάλης τελικής νίκης. Από τους δώδεκα ευρωπαϊκούς συλλόγους που φιλοδοξούσαν να «σώσουν» το ποδόσφαιρο μέσω μιας νέας διοργάνωσης, έμεινε μόνο ένας. Όλα αυτά μέχρι το πρωί της 11ης Φεβρουαρίου. Το οχυρό έπεσε, ο τελευταίος μαχητής παρέδωσε τα όπλα… «Η UEFA, η European Football Clubs (EFC) και η Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξαν σε συμφωνία προς όφελος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου συλλόγων.



Ύστερα από μήνες διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA, η European Football Clubs (EFC) και η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε συμφωνία επί της αρχής, με στόχο την προάσπιση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου συλλόγων, τον σεβασμό της αρχής της αθλητικής αξιοκρατίας και την έμφαση στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συλλόγων, καθώς και τη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας.



Η εν λόγω συμφωνία επί της αρχής θα συμβάλει επίσης στην επίλυση των νομικών διαφορών που σχετίζονται με τη European Super League, μόλις οριστικοποιηθεί και τεθεί σε εφαρμογή η τελική συμφωνία».



Ισως τώρα ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, μπορεί να πανηγυρίσει μια μεγάλη νίκη…