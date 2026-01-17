Ο Φλορεντίνο Πέρεθ... απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο και για πρώτη φορά έπειτα από 25 χρόνια παρουσίας άκουσε τον κόσμο να τον αποδοκιμάζει.

Συνέβη κι αυτό! Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης... εξοργισμένοι με την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο τα έβαλαν με όλους. Αρχικά αποδοκίμασαν τους παίκτες στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με τους Μπαπέ και Γκονζάλο Γκαρθία να... γλιτώνουν. Ωστόσο, δεν έμειναν εκεί, αφού τα έβαλαν και με τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, τον οποίο θεωρούν ως βασικό υπέυθυνο για το αντίο του Αλόνσο.

Ναι, έπειτα από δυο θητείες και περισσότερα από 26 χρόνια παρουσία στον προεδρικό θώκο, ο Φλορεντίνο Πέρεθ άκουσε τους οπαδούς της «Βασίλισσας» να του φωνάζουν «Παραιτήσου». Ο Πέρεθ σε μια κρίσιμη καμπή για το φετινό μέλλον του συλλόγου, αποφάσισε να ακούσει το... dna της ομάδας, αλλά και τα αποδυτήρια και να απομακρύνει έναν από τους πολλά υποσχόμενους προπονητές. Ο Αλόνσο προσπάθησε να βάλει τη σφραγίδα του, ωστόσο μέσα σε λίγους μήνες είδε την πόρτα της εξόδου.