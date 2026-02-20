Ο Ματίας Αλμέιδα αναφέρθηκε στην ποινή 7 αγώνων που του επιβλήθηκε για το επεισόδιο με τον διαιτητή, χαρακτηρίζοντάς την «άδικη».

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την τιμωρία 7 αγώνων που του επιβλήθηκε από το αρμόδιο όργανο της ισπανικής ομοσπονδίας, έκανε ο Ματίας Αλμέιδα, ενόψει του ματς της Σεβίλλης στην έδρα της Χετάφε (22/2, 15:00).

Ο «Πελάδο», ο οποίος είχε φραστικό επεισόδιο με τον διαιτητή του αγώνα απέναντι στην Αλαβές (1-1, 14/2), Ιόσου Γκαλέχ, με το όλο περιστατικό να ερευνάται και εν τέλει να επιβάλλεται η συγκεκριμένη ποινή.

Ωστόσο, ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ την χαρακτήρισε ως «άδικη», όμως εξήγησε πως όλη αυτή η κατάσταση δεν θα επηρεάσει την ομάδα του, παρότι «ορισμένοι ήθελαν να τιμωρηθεί με... 18 χιλιάδες αγώνες».

«Επειδή θέλουν να δείξουν ότι δεν έχουν συναντήσει κάποιον που να λέει τη γνώμη του. Μπορώ να κάνω λάθη επειδή μιλάω, αλλά έχω ακούσει πρώην διαιτητές να μιλούν με απόλυτη συνοχή, από ένα σημείο όπου είδαν τι συνέβη. Πέτυχαν αυτό που ήθελαν, που ήταν να με βγάλουν από τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι μια μαθησιακή εμπειρία για μένα.

Αυτός που έχασε την ψυχραιμία του εκείνη τη στιγμή, αντιμέτωπος με μια αδικία, ήμουν εγώ. Δεν έκανα τίποτα για να αξίζω την αποβολή. Είναι καλό που κάποια μέρα, όταν κάποιος κάνει ένα λάθος, το παραδέχεται. Ήθελαν να μου δώσουν 18.000 αγώνες και με άφησαν εκτός για το μισό τουρνουά. Θα είμαι ακόμα πιο πρόθυμος γιατί έχω δεθεί ακόμα περισσότερο με αυτόν τον σύλλογο. Δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ σε κανέναν διαιτητή, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Δεν είναι ο τρόπος, αλλά φαίνεται ότι εγώ δεν μπορώ, ενώ άλλοι μπορούν».