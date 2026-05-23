Ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος βρίσκεται στη λίστα δύο συλλόγων της La Liga.

Η σεζόν στη La Liga ολοκληρώνεται, με τη Σεβίλλη να εξασφαλίζει με δυσκολία την παραμονή στην κατηγορία αλλά να αναμένεται να αποχωριστεί ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της. Ο λόγος φυσικά για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στη Νιούκαστλ όπου ανήκει, καθώς οι Ανδαλουσιάνοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τον αγοράσουν.

Εντούτοις, ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Έλληνας τερματοφύλακας ενδέχεται να επιστρέψει άμεσα στην ιβηρική χερσόνησο, ακόμα και αν δεν είναι για τον ίδιο σύλλογο. Όπως αναφέρει το Fichero, δύο κλαμπ από την Ισπανία εντυπωσιάστηκαν από όσα πέτυχε φέτος ο έμπειρος γκολκίπερ και παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή την περίπτωσή του.

Ο λόγος για τις Βιγιαρεάλ και Εσπανιόλ, που έχουν στη λίστα τους τον Βλαχοδήμο και δεν αποκλείεται να κινηθούν γι' αυτόν το προσεχές καλοκαίρι, με το Κίτρινο Υποβρύχιο να είναι άνετο οικονομικά μετά τη νέα είσοδο στο Champions League και τους Καταλανούς να προσλαμβάνουν πρόσφατα ως αθλητικό διευθυντή τον Μόντσι, που έχει πολύ καλή άποψη για τον διεθνή με την Ελλάδα γκολκίπερ.