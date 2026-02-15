Ο Ματίας Αλμέιδα αποβλήθηκε στην ισοπαλία της Σεβίλλης με την Αλαβές (1-1), όμως κινδυνεύει με μεγάλη τιμωρία λόγω της συμπεριφοράς του προς τον διαιτητή.

Πρωταγωνιστής αλλά με την αρνητική έννοια ήταν ο Ματίας Αλμέιδα, στην εντός έδρας ισοπαλία της Σεβίλλης με την Αλαβές (1-1, 14/2) για την 24η αγωνιστική της La Liga, ένα αποτέλεσμα που την κράτησε στην 12η θέση (26β.) του βαθμολογικού πίνακα, μόλις 4 πόντους πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ «εξερράγη» στο φινάλε της αναμέτρησης, έπειτα από την αποβολή του Κίκε Σάλας, που πάντως στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα χαρακτήρισε ως «δίκαιη».

Σύμφωνα με τα όσα κατέγραψε στο φύλλο αγώνος ο διαιτητής της συνάντησης, Ιόσου Γκαλέχ, ο Αλμέιδα «διαμαρτυρήθηκε έντονα για μια από τις αποφάσεις μου, φωνάζοντας και κάνοντας χειρονομίες αποδοκιμασίας απέναντί ​​μου, έχοντας προειδοποιηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα από τον πρώτο βοηθό διαιτητή να διορθώσει τόσο τη στάση του όσο και τη γενική συμπεριφορά του πάγκου του. Μόλις αποβλήθηκε, αρνήθηκε να φύγει από την τεχνική περιοχή, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του πρώτου βοηθού διαιτητή και του τέταρτου διαιτητή.

Αυτή η κατάσταση οδήγησε στη διακοπή του αγώνα, ώστε να του ζητηθεί ξανά να φύγει από τον πάγκο. Σε αυτό το σημείο, ο προαναφερθείς προπονητής μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και στάθηκε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί μου, λίγα εκατοστά μακριά, με προκλητικό και εκφοβιστικό τρόπο. Αφού του ζητήθηκε επανειλημμένα να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο, συνέχισε με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζοντάς με για περισσότερο από ένα λεπτό. Μόλις έφυγε από αυτή τη θέση, κλώτσησε επιθετικά ένα μπουκάλι νερό που βρισκόταν στο έδαφος. Στη συνέχεια επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο και αντιμετώπισε τον τέταρτο διαιτητή με τον ίδιο τρόπο, απαιτώντας τη συνοδεία του εκτός γηπέδου από μέλη της ομάδας του και προσωπικό ασφαλείας του συλλόγου. Ως αποτέλεσμα αυτών των γεγονότων, ο αγώνας διακόπηκε για τρία λεπτά».

Η όλη συμπεριφορά του «Πελάδο» προφανώς έχει γίνει ένα από τα πρώτα θέματα συζήτησης στην Ισπανία, με τον Αργεντίνο να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο σοβαρής τιμωρίας, καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 127 των κανονισμών, οι ενστάσεις προς τους διαιτητές τιμωρούνται με αποκλεισμό από 2 αγώνες έως και έναν μήνα. Το πρόβλημα όμως είναι παρακάτω.

Η άρνησή του να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από έναν έως 3 επιπλέον αγώνες. Επίσης η στάση του απέναντι στον πρώτο και τον 4ο διαιτητή, θα προσθέσει πολλούς αγώνες στην αποκλεισμό του σύμφωνα με το Άρθρο 100 σχετικά με τον «Εξαναγκασμό και τις Απειλές», το οποίο ορίζει ότι «Η απειλή ή ο εξαναγκασμός των ίδιων προσώπων που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, εκτός εάν θεωρείται πιο σοβαρό παράπτωμα, θα τιμωρείται με αποκλεισμό από τέσσερις έως δώδεκα αγώνες». Επιπλέον, το κλώτσημα της μπάλας, το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί περιφρονητικό ή αντίθετο με την καλή αθλητική συμπεριφορά, θα οδηγήσει σε αποκλεισμό τουλάχιστον ενός ακόμη αγώνα.

Βάσει όλων των παραπάνω που προκύπτουν από τα ισπανικά μέσα, ο Αλμέιδα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή για τουλάχιστον 9 αγώνες, και πιθανώς ακόμη περισσότερους.