Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ισπανίας τιμώρησε αυστηρά τον προπονητή της Σεβίλλης, Ματίας Αλμέιδα, για τα όσα διαδραματίστηκαν στον αγώνα με την Αλαβές.

Αρνητικός πρωταγωνιστής στην εντός έδρας ισοπαλία της Σεβίλλης με την Αλαβές (1-1, 14/2) για την 24η αγωνιστική της La Liga ήταν ο Ματίας Αλμέιδα, με τον πρώην τεχνικός της ΑΕΚ να «ξεσπάει» στο διαιτήτη στο φινάλε της αναμέτρησης, έπειτα από την αποβολή του Κίκε Σάλας.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ισπανίας (CTA) επέβαλε την Τετάρτη (18/02) στον Αργεντίνο ποινή αποκλεισμού επτά αγώνων, βάσει της έκθεσης του διαιτητή Ιόσου Γκαλέχ Απεζτεγκία. Η Σεβίλλη είχε ήδη φοβηθεί για μια παραδειγματική τιμωρία στον τεχνικό της, λόγω της γραπτής δήλωσης του διαιτητή, αλλά και της οργής της διαιτητικής κοινότητας μετά τα γεγονότα που διεξήχθησαν στο στάδιο «Ραμόν Σάντσεθ-Πιθχουάν», με τον σύλλογο της Αναδαλουσίας να σκοπεύει να ασκήσει έφεση σε όλα τα επίπεδα του δικαστηρίου για να ελαχιστοποιήσει την ποινή του προπονητή της.

Αναλυτικότερα, ο Αλμέιδα έλαβε αποκλεισμό δύο αγώνων, επειδή διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή, ενός, επειδή δεν πήγε στα αποδυτήρια μετά την αποβολή του, τρεις για «επανειλημμένες πράξεις περιφρόνησης ή ασέβειας προς τους διαιτητές» και τέλος ποινής ενός αγώνα για διατάραξη της αθλητικής συμπεριφοράς.

🚨🚨 NOTICIA @carrusel | SIETE partidos de SANCIÓN para Matías Almeyda, técnico del @SevillaFC



👉 2 por protestas

👉 1 por no irse al vestuario

👉 3 por menosprecio

👉 1 por conducta contraria al buen orden deportivo



Informa @antonmeana pic.twitter.com/xm9LA4xufA February 18, 2026

Ο άλλοτε κόουτς της Ένωσης δεν θα μπορέσει να προπονήσει τη Σεβίλλη για σχεδόν δύο μήνες, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ομάδα, αρχής γενομένης από τον αγώνα του ερχόμενου σαββατοκύριακου κόντρα στη Χετάφε, όπου διακυβεύεται, μεταξύ άλλων, η παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Αργεντινός προπονητής αποβάλλεται τη φετινή σεζόν. Το πρώτο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο «Μπερναμπέου» όταν ήρθε αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελευταίο χρονικά αγώνα για το 2025.

Η αποβολή του Αλμέιδα και η αντιπαράθεσή του με τον διαιτητή, η διπλή κίτρινη κάρτα στον Χουάνλου που άφησε τη Σεβίλλη με έναν παίκτη λιγότερο από το 16ο λεπτό και η πιθανή ποινή στον Αγκουμέ που δεν δόθηκε από τον διαιτητή και το VAR, εξάντλησαν την υπομονή του συλλόγου και του προέδρου, Χοσέ Μαρία ντελ Νίντο Καράσκο, ο οποίος επικοινώνησε με τους αξιωματούχους της CTA για να υποβάλει την επίσημη καταγγελία του για τη διαιτησία και να ζητήσει την «ενοποίηση των κριτηρίων».