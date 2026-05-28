Μια νέα πρόταση που κατέθεσε ο Σέρχιο Ράμος για την εξαγορά της Σεβίλλης εξόργισε τους τωρινούς ιδιοκτήτες της ομάδας, με αποτέλεσμα το deal να «καταρρεύσει».

Σε αδιέξοδο οδηγήθηκε η συμφωνία για την εξαγορά της Σεβίλλης από τον Σέρχιο Ράμος και το επενδυτικό του γκρουπ Five Eleven, καθώς οι υφιστάμενοι μέτοχοι απέρριψαν τη τροποποιημένη πρόταση που τούς παρουσιάστηκε από τον Ισπανό και τους συνεργάτες του.

Αν και τον περασμένο Ιανουάριο είχε υπογραφεί προσύμφωνο για την απόκτηση του 85% των μετοχών του συλλόγου αντί 440 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των χρεών, η πλευρά του Ράμος άλλαξε εντελώς τους όρους της, κάτι που δεν άρεσε στους τωρινούς ιδιοκτήτες.

Όπως μεταδίδουν τα ισπανικά Μέσα, η διοίκηση εξοργίστηκε γιατί ο Ράμος αθέτησε την αρχική τους συμφωνία και αντί να αγοράσει το 85% του συλλόγου, πρότεινε να πάρει αρχικά μόνο το 18% και να αποκτήσει ύστερα τον πλήρη έλεγχο μέσω μιας αύξησης κεφαλαίου που θα μείωνε την αξία των μετοχών των τωρινών ιδιοκτητών.

Πλέον, οι Ανδαλουσιάνοι θεωρούν το deal με τον θρυλικό Ισπανό στόπερ λήξαν και στρέφονται ήδη σε άλλους υποψήφιους αγοραστές για τη Σεβίλλη.