Ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια

Ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα ανακοίνωσε ότι «κρεμάει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια μετά από 20 χρόνια.

Τέλος εποχής για έναν από τους στρατιώτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα αποφάσισε να ρίξει αυλαία σε μια καριέρα σχεδόν 20 ετών.

Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος με ανακοίνωση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ο 36χρονος Ισπανός αμυντικός ευχαρίστησε όλες τις ομάδες που υπηρέτησε στο εν λόγω ποστ, ενώ φυσικά έκανε ειδική αναφορά και για την εθνική Ισπανίας που μέτρησε 44 συμμέτοχές. Έπαιξε σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα και ένα EURO με τη Ρόχα.

Η καριέρα του ξεκίνησε στην Οσασούνα, έπειτα μετακόμισε στη Γαλλία για λογαριασμό της Μαρσέιγ που τον απέκτησε έναντι 7,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Δύο σεζόν στη Γαλλία ήταν αρκετές για να έρθει η μεγαλύτερη μεταγραφή της καριέρας του... Ο μεγαλύτερος σταθμός στην καριέρα του δεν είναι άλλος από την Τσέλσι. Έγινε αρχηγός και ξεπέρασε τις 500 συμμετοχές με την ομάδα του Λονδίνου.

Με τους Μπλε κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Αγγλίας, ένα Champions League, δύο Europa League, ένα Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Έπειτα ήρθε η Ατλέτικο και η Σεβίλλη, όπου έμελλε να είναι και ο τελευταίος σταθμός στην καριέρα του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Αγαπητό ποδόσφαιρο,

Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σου ότι αυτή η σεζόν θα είναι η τελευταία μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Μετά από τόσα χρόνια που έζησα το όνειρό μου, νιώθω ότι ήρθε η στιγμή να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου.

Για να είμαι ειλικρινής, παρότι είχα προετοιμαστεί για αυτή τη στιγμή, μου ήταν δύσκολο να γράψω αυτό το γράμμα. Μετά από 20 σεζόν, πολλοί άνθρωποι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της καριέρας μου.

Όταν κλώτσησα για πρώτη φορά μια μπάλα ως παιδί στην Παμπλόνα με τους συμμαθητές μου, δεν μπορούσα να φανταστώ το απίστευτο ταξίδι που θα ακολουθούσε. Είμαι ευγνώμων για κάθε στιγμή: τις νίκες, τις δύσκολες ήττες, τις προκλήσεις, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που γνώρισα και τις φιλίες που έκανα σε αυτή τη διαδρομή.

Στους συμπαίκτες μου, στους προπονητές και σε κάθε μέλος του επιτελείου σε όλες τις ομάδες που είχα την τύχη να αγωνιστώ, σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε να εξελιχθώ ως άνθρωπος και ως ποδοσφαιριστής κάθε μέρα. Το να φορέσω τις φανέλες της Οσασούνα , της Μαρσέιγ, της Τσέλσι, της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Σεβίλλης , αλλά και να εκπροσωπήσω τη χώρα μου στις μεγαλύτερες διοργανώσεις, ήταν πραγματική τιμή. Κάθε στιγμή σήμαινε πάρα πολλά για μένα…»



Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο Μουντιάλ 2026 θα έχει ρόλο σχολιαστή για το BBC.