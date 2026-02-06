Ο Μάνουελ Πελεγκρίνι, εμφανίστηκε αρκετά απογοητευμένος από την απόδοση των παικτών του μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα με 0-5 της Μπέτις από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Μπέτις υποδέχθηκε χθες στην Σεβίλλη την Ατλέτικο Μαδρίτης για τη φάση των «8» του Κυπέλλου Ισπανίας και ηττήθηκε με το βαρύ 0-5 χάρη στα γκολ των Χάνκο (12'), Σιμεόνε (30'), Λούκμαν (37'), Γκριεζμάν (62') και Αλμάντα (83').

Ο προπονητής των γηπεδούχων, Μάνουελ Πελεγκρίνι στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, εμφανίστηκε αρκετά απογοητευμένος με την απόδοση των παικτών του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Αν μπορούσα θα άλλαζα όλη την αρχική ενδεκάδα».

«Πρέπει όλοι μας να κάνουμε την αυτοκριτική μας, πρώτος εγώ. Σκέφτηκα την καλύτερη αρχική ενδεκάδα. Με βάση την απόδοσή τους, εν τέλει δεν ήταν η καλύτερη, αν μπορούσα θα την άλλαζα όλη. Υπάρχει λόγος που ξέφυγε το σκορ τόσο πολύ, έχουν πολύ ποιότητα. Μας αποτελείωσαν στις αντεπιθέσεις, σκόραραν πολλά γκολ εναντίον μας από στημένες φάσεις».

«Δεν περιμέναμε να υποστούμε αυτή την ήττα. Παίξαμε κακό παιχνίδι τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Άνοιξαν το σκορ από νωρίς, δεν καταφέραμε να ισοφαρίσουμε και στη συνέχεια έκαναν μερικές πολύ καθαρές αντεπιθέσεις. Αμυντικά, η ομάδα δεν λειτούργησε. Ο αντίπαλος ήταν ανώτερος, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και κέρδισε πειστικά».

«Ήμασταν πραγματικά ενθουσιασμένοι που θα φτάναμε μακριά σε αυτό το Κύπελλο. Αντιμετωπίσαμε μια καλή ομάδα που έπαιξε πολύ καλά. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο που έχουμε χάσει απ' όλες τις μεγάλες ομάδες με αυτόν τον τρόπο. Μας έπιασαν οι αντεπιθέσεις τους και ο αντίπαλός μας έπαιξε έναν από τους καλύτερους αγώνες του στην πρόσφατη ιστορία του. Την Κυριακή, επιστρέφουμε στο πρωτάθλημα εναντίον του ίδιου αντιπάλου και θα προσπαθήσουμε να τα πάμε καλύτερα», πρόσθεσε ο Χιλιανός τεχνικός

Αναφορικά με τα λάθη που έκανε η ομάδα του ο 73χρόνος προπονητής τόνισε πως: «Δεν κάναμε τίποτα σωστά, εκτός από 15 λεπτά που ήμασταν ισόπαλοι. Δεν αξιοποιήσαμε τις λίγες ευκαιρίες μας και σκόραραν πέντε γκολ εναντίον μας. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική και να προχωρήσουμε. (Έχουν) παίκτες πολύ υψηλής ποιότητας που δεν συγχωρούν τα λάθη. Είχαμε μια κακή βραδιά στην άμυνα και πληρώσαμε βαριά το τίμημα».

Για την ιστορία μέχρι και πριν από τον αγώνα εναντίον του ΠΑΟΚ για τη League Phase του Europa League η Μπέτις μέτραγε 3 ήττες σε 29 αγώνες, ενώ από το ματς της Τούμπας και έπειτα έχει 3 σε 5.