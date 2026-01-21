Πελεγκρίνι: «Δύσκολο το ματς με τον ΠΑΟΚ, κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα»

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι έπλεξε το εγκώμιο του ΠΑΟΚ ενόψει της μεταξύ τους κόντρας στην Τούμπα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η Μπέτις ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για το ματς απέναντι στον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Europa League, σε ένα κομβικό παιχνίδι για τις δυο ομάδες. Από τη μια πλευρά οι Βερδιμπλάνκος κυνηγούν την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης, την ίδια στιγμή που το σύνολο του Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκεται σε τροχιά play-offs.

Ενόψει της μεταξύ τους κόντρας το βράδυ της Πέμπτης (22/1, 19:45) ο προπονητής των Ισπανών, Μανουέλ Πελεγκρίνι, χαρακτήρισε κορυφαία ομάδα τους Θεσσαλονικείς και προειδοποίησε πως οι ποδοσφαιριστές του έχουν ένα απαιτητικό ματς μπροστά τους.

Αναλυτικά ο Πελεγκρίνι μίλησε:

Για το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματός τους, που θέλει να προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League. Ελπίζουμε να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο που έχουμε δείξει φέτος στην Ευρώπη. Έχουμε 14 βαθμούς, είμαστε αήττητοι και πρέπει να προσπαθήσουμε να πάρουμε άλλους τρεις για να τερματίσουμε στην πρώτη οκτάδα. Ελπίζουμε να δούμε μια καλή εμφάνιση της Μπέτις»

Για την διαθεσιμότητα του Κωνσταντέλια: «Δεν νομίζω ότι ένας παίκτης θα αλλάξει το στιλ παιχνιδιού. Όλες οι ομάδες έχουν απουσίες».

Για τον στόχο της πρώτης οκτάδας: «Δεν θα ήταν καθοριστικό, αλλά θα ήταν πολύ σημαντικό. Κοιτάζοντας το πρόγραμμα, αν παίξουμε στους 32 της φάσης και συνεχίσουμε στο Κύπελλο, θα έχουμε αγώνες μέσα στην εβδομάδα για οκτώ εβδομάδες συνεχόμενα. Εκτός από αυτό, είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τη φάση των 32, ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε καλά και να διατηρήσουμε την ορμή μας στη διοργάνωση».

Για το αν θα αγωνιστεί ο Αμπντέ που ήρθε κατευθείαν από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής: «Χωρίς αμφιβολία, αυτό δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέψει. Έχει μείνει εκτός ομάδας για λίγο και έρχεται μετά από μια μεγάλη απογοήτευση από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Έχουμε λίγους παίκτες, και είναι έτοιμος να παίξει αν κληθεί. Ο ίδιος ήθελε να έρθει και να ενωθεί με την ομάδα».

Για την πιθανή μεταγραφική ενίσχυση της Μπέτις: «Ως προπονητές, όλοι θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα, και το ίδιο θέλουν και οι παίκτες. Όσο πιο δυνατή είναι η ομάδα, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να διεκδικήσουμε κάτι. Έχω επίσης πει ότι ένα νέο όνομα είναι το ένα, και μια ενίσχυση είναι κάτι άλλο. Για να φέρεις μια ενίσχυση, χρειάζεσαι μεγαλύτερο ποσό χρημάτων από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Προτιμώ να μην κάνω εικασίες γι’ αυτό.

Για τα όσα συνέβησαν στο τελικό του Copa Africa: «Θεώρησα ότι ήταν απαράδεκτο. Είναι μεγάλη ζημιά για το ποδόσφαιρο, με τόσο σημαντικές ομάδες όπως αυτές στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Δεν νομίζω ότι ένα τέτοιο πέναλτι πρέπει να αποφασίζεται στο 95ο λεπτό· υπάρχουν πολλά παρόμοια σε κάθε κόρνερ. Ο διαιτητής και το VAR έκαναν λάθος που το έδωσαν, όπως και η αντίδραση της Σενεγάλης, η οποία είναι ακατάλληλη για αυτό το άθλημα, γιατί αλλιώς όλοι θα έπαιρναν τη δικαιοσύνη στα χέρια τους».