La Liga: Οι παίκτες της Μπέτις μπήκαν στο γήπεδο μαζί με τα 11 γηραιότερα μέλη (vid)
Σε... δεύτερη μοίρα φαίνεται πως πέρασε το τελικό 1-0 της Μπέτις απέναντι στη Χετάφε (17/9), για την 6η αγωνιστική της φετινής La Liga.
Οι Βερδιμπλάνκος πήραν το τρίποντο χάρη στο γκολ του Αμντέ (45') και ανέβηκαν στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 15 πόντους, όμως μια κίνηση πριν τη σέντρα έχει κεντρίσει δικαίως τα βλέμματα.
Η διοίκηση του συλλόγου από την Ανδαλουσία αποφάσισε να κάνει ένα όμορφο δώρο στα 11 γηραιότερα (ηλικιακά) μέλη του κλαμπ. Ποιο ήταν αυτό; Να συνοδεύσουν τους ποδοσφαιριστές κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο! Το εν λόγω στιγμιότυπο έγινε viral και αποδεικνύει την ομορφιά του ποδοσφαίρου, με τους ηλικιωμένους φιλάθλους της Μπέτις να μην μπορούν να σταματήσουν το χαμόγελο!
De abuelos a nietos.— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 17, 2026
𝑼𝒏𝒂 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒐́𝒏 𝒍𝒍𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂 𝑩𝒆𝒕𝒊𝒔. pic.twitter.com/pEGugPBRBR
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