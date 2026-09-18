Η Ρεάλ Μπέτις προχώρησε σε μια πανέμορφη κίνηση, αφού οι παίκτες της μπήκαν στο γήπεδο στο ματς με τη Χετάφε (1-0) έχοντας μαζί τα 11 γηραιότερα μέλη του συλλόγου.

Σε... δεύτερη μοίρα φαίνεται πως πέρασε το τελικό 1-0 της Μπέτις απέναντι στη Χετάφε (17/9), για την 6η αγωνιστική της φετινής La Liga.

Οι Βερδιμπλάνκος πήραν το τρίποντο χάρη στο γκολ του Αμντέ (45') και ανέβηκαν στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 15 πόντους, όμως μια κίνηση πριν τη σέντρα έχει κεντρίσει δικαίως τα βλέμματα.

Η διοίκηση του συλλόγου από την Ανδαλουσία αποφάσισε να κάνει ένα όμορφο δώρο στα 11 γηραιότερα (ηλικιακά) μέλη του κλαμπ. Ποιο ήταν αυτό; Να συνοδεύσουν τους ποδοσφαιριστές κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο! Το εν λόγω στιγμιότυπο έγινε viral και αποδεικνύει την ομορφιά του ποδοσφαίρου, με τους ηλικιωμένους φιλάθλους της Μπέτις να μην μπορούν να σταματήσουν το χαμόγελο!