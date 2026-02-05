Κύπελλο Ισπανίας: Εκκωφαντική πεντάρα η Ατλέτικο και πρόκριση στα ημιτελικά
Οι παίκτες της Ατλέτικο έκλεισαν τα αυτιά τους στα σενάρια περί αποχώρησης του Σιμεόνε και διέλυσαν με 5-0 την Μπέτις στην Ανδαλουσία. Οι Ροχιμπλάνκος ήταν εντυπωσιακοί, δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης και στα ημιτελικά του Κυπέλλου θα βρει έναν εκ των Μπαρτσελόνα, Σοσιεδάδ, Αθλέτικ. Mελανό σημείο για τους νικητές ο τραυματισμός του Μπάριος.
Εξαιρετικό ντεμπούτο για τον Λούκμαν, ο οποίος βρήκε δίχτυα και άφησε υποσχέσεις. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν και στο ημίωρο είχαν... σφραγίσει την πρόκριση. Στο 12' ο Χάνκο από απίστ του Κόκε πέτυχε το 1-0, ενώ στο 30' ο Σιμεόνε σημείωσε το 2-0. Επτά λεπτά αργότερα ο Λούκμαν πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ατλέτικο. Ιδιο σκηνικό και στην επανάληψη, με τον Λούκμαν στο 62' να μοιράζει στον Γκριζμάν για το 4-0. Το 5-0 διαμόρφωσε στο 83' ο Αλμάδα. Ηταν η 11η νίκη της Ατλέτικο στα 14 τελευταία με την Μπέτις, με τις δυο ομάδες να τα λένε ξανά την Κυριακή για τη LaLiga.
