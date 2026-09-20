Σε ένα συγκλονιστικό ματς, η Σοσιεδάδ επικράτησε 3-2 εκτός έδρας της Βαλένθια και την κράτησε στα χαμηλά.

Τις πρώτες δύο φορές που προηγήθηκε, η Σοσιεδάδ είδε τη Βαλένθια να επιστρέφει, εντούτοις η τρίτη ήταν και η φαρμακερή, με τους Τσούρι-Ούρντιν να περνούν με 3-2 από το Μεστάγια μετά από ένα τρομερό ματς.

Οι Βάσκοι πήραν το προβάδισμα στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν οι ποδοσφαιριστές τους συνδυάστηκαν άψογα και έστρωσαν στον Σούτσιτς, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό σουτ μέσα από την περιοχή.

Οι Νυχτερίδες κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 57', με τον Μαγιόλ να στέλνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα με τρομερό βολέ από το ύψος της περιοχής, ωστόσο η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κάρλος Σολέρ (76'), που απολογήθηκε για το γκολ ενάντια στην πρώην ομάδα του, αποκατέστησε το προβάδισμα της Σοσιεδάδ.

Οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω για μία ακόμη φορά, με ένα αυτογκόλ του Μπεϊτία στο 84' να επαναφέρει την ισορροπία, όμως το τρομερό σουτ του Μπαρενετσέα στο 90+1' διαμόρφωσε το τελικό 3-2 για τους φιλοξενούμενους.

Το 'σωσε στο τέλος η Λα Κορούνια

Νωρίτερα, η Μπέτις άγγιξε την έκτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα αλλά είδε τη Λα Κορούνια να την ισοφαρίζει στο τέλος σε 1-1. Οι Βερδιμπλάνκος άνοιξαν το σκορ με γκολ του Ερνάντες στο 43ο λεπτό, εντούτοις η Ντέπορ πήρε τον βαθμό ισοφαρίζοντας με τον Βιγιάρες στο 87'.

Τέλος, τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της πανηγύρισε η Βιγιαρεάλ, που επικράτησε 3-1 εντός έδρας της Λεβάντε. Ο Πέρεθ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 41', με τον Ρομέρο να ισοφαρίζει δευτερόλεπτα αργότερα αλλά τους Μολέιρο (54') και Μικαουτάτζε (86') να χαρίζουν τη νίκη στο Κίτρινο Υποβρύχιο.