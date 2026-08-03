Σπουδαία νίκη που την έφερε στην 3η θέση της La Liga πέτυχε η Μπέτις εις βάρος της Χετάφε (1-0), ενώ η Βιγιαρεάλ έφυγε με το διπλό (1-3) από την έδρα της Μάλαγα.

Με δυο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (17/9) η 6η αγωνιστική της La Liga, από την οποία εκκρεμεί το παιχνίδι της Λεβάντε με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, που αναβλήθηκε λόγω καταιγίδας.

Αρχικά, η Ρεάλ Μπέτις νίκησε με 1-0 την Χετάφε και ανέβηκε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 15 πόντους, ενώ εν συνεχεία η Βιγιαρεάλ πήρε διπλό με 1-3 (με ανατροπή) μέσα στο «Ροσαλέδα» κόντρα στη Μάλαγα και ξέφυγε από τα χαμηλά της κατάταξης.

Μπέτις - Χετάφε 1-0

Το πρώτο ημίχρονο άνηκε -δικαιωματικά- στους Βερδιμπλάνκος, που είχαν αρκετές καλές στιγμές με τους Μπερνάλ (21', 31') και Άντονι (28'), με τη Χετάφε να απειλεί στο 33', όταν ο Σατριάνο αστόχησε από καλή θέση. Πάντως, πριν την ανάπαυλα η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, με τον Αμπντέ να σκοράρει από κοντά για το 1-0 ακριβώς στο 45'.

Στην «επανάληψη», οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του ρυθμού και να απειλούν, με κύριο εκφραστή των προσπαθειών τον Άντονι, ωστόσο δεν κατάφεραν να βρουν δεύτερο γκολ και το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος, με τους φιλοξενούμενους μάλιστα να τελειώνουν με 10 ποδοσφαιριστές, λόγω αποβολής του Μάριο Μαρτίν.

Μάλαγα - Βιγιαρεάλ 1-3

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και ευτύχησαν να προηγηθούν στο 12', όταν το σουτ του Κάρλος Ντοτορ πήρε περίεργη τροχιά και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Το «κίτρινο υποβρύχιο» σοκαρίστηκε με το εις βάρος του σκορ και έψαξε την ισοφάριση, κυρίως με τους Αγιόθε Πέρεθ και Καρδόνα. Τελικά, αυτή ήρθε στο 40ο λεπτό, με τον Μολέιρο να βρίσκει δίχτυα έπειτα από όμορφη ενέργεια του Αχομάτς. Μάλιστα, πριν την ανάπαυλα ήρθε η ολική ανατροπή, με τον Παπε Γκέιγ να πετυχαίνει από κοντά το 1-2 έπειτα από ασίστ του Πέρεθ στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το «Ροσαλέδα» προσπάθησε να δώσει ώθηση στη Μάλαγα, όμως οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να φέρουν στο ματς στα ίσα, με τη Βιγιαρεάλ να «κλειδώνει» το τρίποντο στο 86', χάρη στο δεύτερο γκολ του Γκέιγ, αυτή τη φορά από την άσπρη βούλα για το τελικό 1-3.