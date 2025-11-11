Το μέλλον του Πολωνού στράικερ είναι στον... αέρα, με την Sport να αναφέρει πως σκέφτεται ακόμη και το τέλος της καριέρας του, αν δεν παραμείνει στην Μπαρτσελόνα.

Παρότι βρίσκεται στα 37 του, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παραμένει ένας χαρισματικός στράικερ, κάτι που απέδειξε στην πρόσφατη, εκτός έδρας νίκη της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Θέλτα με 2-4 (9/11), πετυχαίνοντας χατ-τρικ.

Ο Πολωνός, που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό πρόσφατα, δείχνει στους ανθρώπους των πρωταθλητών Ισπανίας πως... δεν χαμπαριάζει από ηλικία, καθώς το ένστικτο και η ικανότητα στο σκοράρισμα είναι ακόμη σε υψηλά επίπεδα.

Ωστόσο, το τρέχον συμβόλαιό του με τους «μπλαουγκράνα» εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι, και, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει κάποια κουβέντα για ανανέωση. Τα δημοσιεύματα πολλά, άλλα αναφέρουν πως δεν υπάρχει πρόθεση για περαιτέρω συνεργασία, άλλα λένε ότι η Μπάρτσα θέλει να τον ανανεώσει με σκοπό να... τον πουλήσει.

Με όλα αυτά στο τραπέζι, η Sport έριξε τη «βόμβα», καθώς σε ρεπορτάζ της αναφέρει ότι ο «Λέβα» πλέον σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Παρότι έχει -ήδη- στα χέρια του αρκετές προτάσεις, ο 37χρονος δείχνει πως θέλει να μείνει στη Βαρκελώνη, και, αν δεν συμβεί αυτό, δεν αποκλείεται να πει «αντίο» στο ποδόσφαιρο.