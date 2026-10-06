Δεν το κουνάει ο Ραφίνια από τη Βαρκελώνη, με την Μπαρτσελόνα να επεκτείνει το συμβόλαιο του μέχρι το 2030.

Μόνο τα τυπικά μένουν για να ανακοινωθεί η επέκταση του συμβολαίου του Ραφίνια με την Μπαρτσελόνα, που θέλει να... δέσει για πολλά χρόνια ακόμα τον Βραζιλιάνο σταρ στο «Καμπ Νόου».

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η διοίκηση θέλει να κρατήσει τον αρχηγό των «Μπλαουγκράνα» και βασικό «γρανάζι» του Χάνσι Φλικ, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου.

Αν και το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου φορ εκπνέει το 2028, η Μπαρτσελόνα τα βρήκε σε όλα με τον πιο φορμαρισμένο παίκτη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, προκειμένου να επεκτείνει το συμβόλαιό του μέχρι τον Ιούνιο του 2030.

Raphinha has signed new contract at Barcelona until June 2030! All approved, closed with his camp and lawyers. New deal done and sealed. Official announcement and ceremony can take place this week; on Friday, if all goes to plan with documents. https://t.co/fol5EmHtk1 October 6, 2026

Θυμίζουμε πως ο Ραφίνια κάνει τρομερή σεζόν, καθώς έχει βρει το δρόμο για τα δίχτυα 14 φορές πρώτα οκτώ παιχνίδια, ενώ συνολικά με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα μετράει 89 γκολ και 62 ασίστ.

