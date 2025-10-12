Μπαρτσελόνα: Ανανεώνει και... πουλάει τον Λεβαντόφσκι!
Τα οικονομικά της Μπαρτσελόνα δεν έχουν βελτιωθεί ακόμη στον βαθμό που θα ήθελαν οι άνθρωποι του συλλόγου, οι οποίοι μέχρι και το ολικό άνοιγμα του νέου ''Spotify Camp Nou'' των 105.000 θέσεων, που δεδομένα θα φέρει έσοδα, ψάχνουν τρόπους να... βγάλουν χρήμα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ρεπορτάζ της Sport ήρθε να βάλει «φωτιά» αναφορικά με το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στους Καταλανούς. Το συμβόλαιο του Πολωνού στράικερ με τους πρωταθλητές Ισπανίας εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για το τι θα συμβεί.
Φυσικά, ακόμη και στα 37 του ο «Λέβα» αποτελεί εγγύηση στο σκοράρισμα, έχοντας πρόσφατα φτάσει τα 700 γκολ καριέρας. Ωστόσο, οι ιθύνοντες της Μπάρτσα σκέφτονται, βάσει του δημοσιεύματος, μια... απρόσμενη κίνηση. Να ανανεώσουν το συμβόλαιό του, όχι όμως για να τον κρατήσουν!
Στόχος, όπως γράφεται είναι να πουληθεί σε κάποια ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, με σκοπό φυσικά να μπουν χρήματα στα ταμεία των «μπλαουγκράνα». Βέβαια, ο ίδιος ο παίκτης προτιμά την παραμονή του στην Ευρώπη, καθώς ακόμη και σε αυτή την ηλικία ανταπεξέρχεται. Το μόνο σίγουρο είναι πως το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό.
🚨 Every day it becomes more clear that Barcelona will not renew Robert Lewandowski's contract. He will leave as a free agent in the summer.
They considered the possibility of renewing Lewandowski's contract and selling him to a Saudi Arabian club, but the player would prefer to… pic.twitter.com/bLxceaOfPK— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 12, 2025
