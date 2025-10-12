Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sport, οι Καταλανοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Πολωνού, ούτως ώστε να τον... πουλήσουν!

Τα οικονομικά της Μπαρτσελόνα δεν έχουν βελτιωθεί ακόμη στον βαθμό που θα ήθελαν οι άνθρωποι του συλλόγου, οι οποίοι μέχρι και το ολικό άνοιγμα του νέου ''Spotify Camp Nou'' των 105.000 θέσεων, που δεδομένα θα φέρει έσοδα, ψάχνουν τρόπους να... βγάλουν χρήμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ρεπορτάζ της Sport ήρθε να βάλει «φωτιά» αναφορικά με το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στους Καταλανούς. Το συμβόλαιο του Πολωνού στράικερ με τους πρωταθλητές Ισπανίας εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για το τι θα συμβεί.

Φυσικά, ακόμη και στα 37 του ο «Λέβα» αποτελεί εγγύηση στο σκοράρισμα, έχοντας πρόσφατα φτάσει τα 700 γκολ καριέρας. Ωστόσο, οι ιθύνοντες της Μπάρτσα σκέφτονται, βάσει του δημοσιεύματος, μια... απρόσμενη κίνηση. Να ανανεώσουν το συμβόλαιό του, όχι όμως για να τον κρατήσουν!

Στόχος, όπως γράφεται είναι να πουληθεί σε κάποια ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, με σκοπό φυσικά να μπουν χρήματα στα ταμεία των «μπλαουγκράνα». Βέβαια, ο ίδιος ο παίκτης προτιμά την παραμονή του στην Ευρώπη, καθώς ακόμη και σε αυτή την ηλικία ανταπεξέρχεται. Το μόνο σίγουρο είναι πως το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό.