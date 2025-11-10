Με οδηγό τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι των τριών τερμάτων, η Μπαρτσελόνα «απέδρασε» από τη Γαλικία (4-2 τη Θέλτα) και εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την γκέλα της Ρεάλ, μειώνοντας την απόστασή της από την κορυφή στους τρεις βαθμούς.

Νέο δεν τον λες. Αλλά... ατίθασος είναι. Άλλωστε, στα 37 του ο αειθαλής Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι συνεχίζει να κάνει τη διαφορά για την Μπαρτσελόνα. Ο Πολωνός στράικερ συνδύασε την επιστροφή του στην αρχική ενδεκάδα της Μπάρτσα με χατ τρικ και υπέγραψε την «απόδρασή» της από την έδρα της Θέλτα (4-2). Έτσι, οι Μπλαουγκράνα είπαν «ευχαριστώ» στη Ράγιο Βαγιεκάνο που νωρίτερα υποχρέωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε γκέλα (0-0) και μείωσαν την απόστασή τους από την πρωτοπόρο της La Liga, Βασίλισσα, στους τρεις βαθμούς.

Όπως συμβαίνει συχνά στην εποχή του Χάνσι Φλικ στην Ισπανία, η... παράνοια βασίλεψε στο πρώτο μέρος. Η ομάδα του Γερμανού κόουτς μπήκε καλά στο παιχνίδι και ευτύχησε να ανοίξει στο 10' με εύστοχο πέναλτι του Λεβαντόφσκι. Στα καπάκια όμως, ο - εξαιρετικός απόψε - Ράσφορντ νικήθηκε από τον Ράντου σε τετ α τετ και λίγα δευτερόλεπτα μετά, στην απέναντι πλευρά ο Καρέιρα «έσπασε» την παγίδα του οφσάιντ και στο δικό του τετ α τετ δεν έκανε λάθος, φέρνοντας τα ματς στα ίσα.

Η Μπάρτσα πήρε λίγο χρόνο για να βρει ξανά την ηρεμία και την κυριαρχία της, στο 25' έχασε τρομερή τριπλή ευκαιρία - με Φερμίν, δοκάρι του Ράσφορντ και Λεβαντόφσκι- αλλά δεν άργησε να πάρει ξανά το προβάδισμα, αφού στο 37' ο Άγγλος επιθετικός σέρβιρε άψογα στον Λεβαντόφσκι κι αυτός με προβολή από την καρδιά της περιοχής έκανε το 2-1. Οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα και πάλι με τρομερή πλασεδάρα του Μπόρχα Ιγκλέσιας λίγο έξω από την περιοχή στο 43', όμως δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την ισορροπία μέχρι το ημίχρονο και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Γιαμάλ με μονοκόμματο τελείωμα με το δεξί μετά το λάθος διώξιμο του Μορίμπα έβαλε ξανά μπροστά την Μπάρτσα.

Ο ρυθμός αναπόφευκτα έπεσε στο δεύτερο μέρος, Θέλτα και Μπαρτσελόνα έψαξαν με περισσότερη υπομονή το κρίσιμο επόμενο γκολ και εν τέλει αυτή που το βρήκε ήταν η δεύτερη με τον συνήθη ύποπτο. Στο 74ο λεπτό, ο Ράσφορντ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Λεβαντόφσκι με τρομερή γυριστή κεφαλιά νίκησε ξανά τον Ράντου για να ολοκληρώσει το χατ τρικ και να κλειδώσει το σημαντικότατο «διπλό» της Μπαρτσελόνα. Με δέκα ολοκλήρωσαν το ματς οι Καταλανοί, αφού ο Ντε Γιονγκ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη στις καθυστερήσεις.