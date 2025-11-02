Δημοσίευμα της Sport αναφέρει πως ο Άγγλος στράικερ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση να συνεχίσει την καριέρα του στους Καταλανούς, έχοντας συγκεκριμένη ρήτρα αποδέσμευσης το ερχόμενο καλοκαίρι.

Είναι με διαφορά ο πιο «καυτός» επιθετικός τη δεδομένη στιγμή στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ακόμη και αν δεν σκόραρε στο... άνετο 3-0 της Μπάγερν Μονάχου επί της Λεβερκούζεν το Σάββατο (1/11), ο Χάρι Κέιν και οι αριθμοί του είναι απλά... ασύλληπτοι σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Άγγλος επιθετικός μετράει 22 γκολ σε 15 αγώνες εντός και εκτός συνόρων με την αρμάδα του Βινσέντ Κομπανί, την οποία οδηγεί στο απόλυτο των 15 νικών σε ισάριθμα παιχνίδια, επίδοση που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία. Και μπορεί το συμβόλαιό του να έχει ισχύ έως το 2027, ωστόσο ένα δημοσίευμα της Sport ήρθε να βάλει... φωτιά ενόψει του επόμενου καλοκαιριού.

Το ισπανικό μέσο υποστηρίζει πως ο Κέιν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μετακομίσει στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, για χάρη της Μπαρτσελόνα, η οποία αν και δεν το... λέει, είναι στην αγορά για απόκτηση φορ, καθώς ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δύσκολα θα παραμείνει και τη νέα σεζόν. Αν και ο 32χρονος στράικερ των Βαυαρών έχει δηλώσει πως δεν αποκλείει τίποτα για το μέλλον του, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναφέρει πως στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 65 εκατ. ευρώ για το καλοκαίρι του 2026, κάτι που θα έκανε... εύκολη τη ζωή των Καταλανών, εφόσον φυσικά έχουν αυτά τα χρήματα.

Η Μπάρτσα δοκίμασε με επιτυχία να αγοράσει επιθετικό σε τέτοια ηλικία, καθώς ο Λεβαντόφσκι της έχει... επιστρέψει και με το παραπάνω τα 55 εκατ. ευρώ που πλήρωσε στην Μπάγερν για χάρη του (105 γκολ σε 156 ματς), και δεν αποκλείεται το σενάριο να επαναληφθεί. Μοναδικό εμπόδιο (βάσει του δημοσιεύματος), ο ετήσιος μισθός του Κέιν, που τη δεδομένη στιγμή ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ, χρήματα που εύκολα θα βρει σε άλλον σύλλογο, αν αποφασίσει να αποχωρήσει από τη Γερμανία.