Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο Λαουτάρο Μαρτίνες επιβεβαίωσε πως δέχθηκε κρούση από την Μπαρτσελόνα, αλλά αποφάσισε να παραμείνει στην Ίντερ.

Μπορεί οι καλοκαιρινές μεταγραφές στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να τελείωσαν, ωστόσο τα...απόνερα συνεχίζονται, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές αναφέρονται στις προτάσεις που είχαν μέσα στο θέρος του 2026.

Ένας εξ΄αυτών είναι και ο Λαουράρο Μαρτίνες, το όνομα του οποίου «έπαιξε» στο ρεπορτάζ της Μπαρτσελόνα, την περίοδο (σσ στο φινάλε των μεταγραφών) που οι Καταλανοί άρχισαν να αντιλαμβάνονται πως δεν θα μπορέσουν να κάνουν δικό τους τον Χουλιάν Άλβαρες.

Ο Αργεντίνος στράικερ έδωσε το «παρών» σε γκαλά της Serie A και επιβεβαίωσε πως δέχθηκε.. κρούση από τους «μπλαουγκράνα», ωστόσο είχε ήδη αποφασίσει να παραμείνει στην Ίντερ. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην απόσυρση του Λιονέλ Μέσι από την Εθνική Αργεντινής.

«Το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα; Είναι τιμή για μένα, αλλά στο μυαλό μου όλα είναι ήδη ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή η ζωή μου είναι στο Μιλάνο, επέλεξα να μείνω στην Ίντερ επειδή νιώθω καλά εδώ και θέλω να μείνω και να τα πάω ακόμα καλύτερα.

Η αποχώρηση του Μέσι; Μια τεράστια απώλεια για το ποδόσφαιρο, μας εμφύσησε τόσες πολλές αξίες».