Η Μπάγερν Μονάχου καθάρισε την υπόθεση νίκη από το ημίχρονο κόντρα στη Λεβερκούζεν, την «ξεπέταξε» κι αυτήν με 3-0 και συνεχίζει απόλυτη σε μια τρελή εκκίνηση στη φετινή σεζόν.

Το ερώτημα είναι πού θα σταματήσει! Προς το παρόν πάντως πουθενά... Η Μπάγερν Μονάχου φαντάζει ασταμάτητη στους πρώτους μήνες της φετινής σεζόν, μετράει μόνο νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και φρόντισε να διευρύνει το εντυπωσιακό σερί της κι απέναντι στη Λεβερκούζεν. Σκοράροντας τρεις φορές στο πρώτο ημίχρονο, το σύνολο του Βίνσεντ Κομπανί έκανε τη δουλειά στο... ρελαντί με 3-0 απέναντι στη Λεβερκούζεν και συνεχίζει απόλυτη στην κορυφή της Bundesliga, στο +5 από τη δεύτερη Λειψία.

Αφού στα πρώτα 25 λεπτά η Μπάγερν δεν κατάφερε να φανεί ιδιαίτερα απειλητική για την εστία του Φλέκεν, τελικά τα έβαλε... μαζεμένα. Αρχικά στο 25΄ο Γκνάμπρι βρέθηκε απέναντι από τον γκολκίπερ της Λεβερκούζεν και πλάσαρε σωστά για να ανοίξει το σκορ, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Τζάκσον άνοιξε λογαριασμό στη Bundesliga σκοράροντας με κεφαλιά από σέντρα του Λάιμερ.

Στο 40΄ο Σενεγαλέζος έστειλε και πάλι τη μπάλα στα δίχτυα αλλά από θέση οφσάιντ, με τη Μπάγερν τελικά να φτάνει στο τρίτο γκολ τέσσερα λεπτά αργότερα, όταν έπειτα από γύρισμα στην περιοχή ο Μπαντέ έβαλε άτσαλα το πόδι του κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Το δεύτερο μέρος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη Μπάγερν να μένει στα τρία γκολ που της χάρισαν ακόμα ένα ξεκούραστο τρίποντο και μια ακόμα εβδομάδα γεμάτη ηρεμία κι αυτοπεποίθηση.

Μπάγερν Μονάχου (Βίνσεντ Κομπανί): Νόιερ, Λάιμερ (75΄Μπόι), Τα, Κιμ, Μπίσοφ, Κίμιχ, Γκορέτσκα, Γκνάμπρι (59΄Λουίς Ντίας), Γκερέιρο (79΄Πάβλοβιτς), Καρλ (59΄Ολίσε), Τζάκσον (59΄Κέιν)