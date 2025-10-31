Οπαδοί της Μπαρτσελόνα κλήθηκαν να διαλέξουν τον παίκτη της Ρεάλ που θα ήθελαν να δουν με τη φανέλα των Μπλαουγκράνα, δείχνοντας τις δικές τους προτιμήσεις.

Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον Μπαρτσελόνα, Μπαρτσελόνα εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης. Δυο κολοσσοί, δυο διαφορετικοί κόσμοι που συγκρούστηκαν τελευταία φορά στο χορτάρι του «Σαντιάγο Μπερναμπέου», εκεί που η Ρεάλ κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1 και να ξεφύγει στο +5 στην κορυφή της La Liga.

Φιλοξενούμενοι οπαδοί βρέθηκαν στη Μαδρίτη για να παρακολουθήσουν από κοντά το Clasico και να στηρίξουν την προσπάθεια των Μπλαουγκράνα, όμως πριν από την αναμέτρηση βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ενδιαφέρον ερώτημα.

Δημοσιογράφος του «Bleacher Report» συγκεκριμένα βρέθηκε έξω από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» κι έθεσε στους φίλους της Μπαρτσελόνα το εξής ερώτημα: Ποιον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ θα θέλατε στους Μπλαουγκράνα;

Από δυο ψήφους δέχθηκαν οι Κιλιάν Μπαπέ και Φεντερίκο Βαλβέρδε που κέρδισαν την προτίμηση των οπαδών της Μπαρτσελόνα, αλλά δεν ήταν οι μόνοι. Μια ψήφο δέχθηκε και ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ για την ψυχραιμία που δείχνει στο χορτάρι, όπως και ο νεαρός στόπερ των Μαδριλένων, Ντιν Χάουσεν, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Μπόρνμουθ για 58 εκατομμύρια ευρώ.

Καμία ψήφο από την άλλη δεν έλαβε ο Βινίσιους Ζούνιορ, ο οποίος δεν αποτελεί και την πιο αγαπητή φιγούρα για το κοινό των Καταλανών...