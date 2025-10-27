Θερμό Clasico και ανησυχία στην εθνική Ισπανίας για Γιαμάλ και Καρβαχάλ

Η ισπανική Ομοσπονδία ανησυχεί για τη σύγκρουση Καρβαχάλ–Γιαμάλ, αλλά πιστεύει στην ωριμότητα των διεθνών και παρακολουθεί στενά τη συγκέντρωση.

Στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας παρακολούθησαν με προσοχή και μια δόση ανησυχίας το θερμό φινάλε του Clasico. Παρά την αισιοδοξία ότι «η κατάσταση δεν θα ξεφύγει», οι υπεύθυνοι αναγνωρίζουν πως η ένταση ανάμεσα στον Ντάνι Καρβαχάλ και τον Λαμίν Γιαμάλ ήταν από τα πιο συζητημένα περιστατικά του ντέρμπι.

«Οι σύλλογοι και η Εθνική είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, και οι παίκτες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά καθ’ όλη τη θητεία του Λουίς ντε λα Φουέντε», υπογράμμισαν πηγές της Ομοσπονδίας με πλήρη γνώση της κατάστασης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της RFEF, Ραφαέλ Λουζάν, ο οποίος θεωρεί πως το επεισόδιο δεν πρόκειται να επηρεάσει το καλό κλίμα στην Εθνική.

Αρχικά, ωστόσο, δεν έλειψαν οι ανησυχίες. Ο Γιαμάλ, ηγέτης της νέας γενιάς, και ο Καρβαχάλ, ένας από τους αρχηγούς της «Ρόχα», είναι δύο προσωπικότητες με ισχυρό εκτόπισμα. Η δημόσια αντιπαράθεσή τους, μπροστά σε 80.000 θεατές και εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, ξύπνησε μνήμες από την εποχή του Μουρίνιο και την «θύελλα των ντέρμπι» που κάποτε δίχασε τα αποδυτήρια της Εθνικής.

Παρόλα αυτά, στην ομάδα ξεκαθαρίζουν πως η σημερινή κατάσταση δεν θυμίζει εκείνη του 2011. Η τωρινή εθνική δεν αποτελείται πλέον από δύο «μπλοκ» παικτών της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα, αλλά από ένα πιο πολυφωνικό σύνολο διεθνών που προέρχονται από διαφορετικούς συλλόγους, πολλοί μάλιστα αγωνίζονται σε άλλα πρωταθλήματα. Παίκτες όπως οι Ουνάι Σιμόν, Ρόδρι, Λαπόρτ, Μοράτα, Μικέλ Μερίνο ή Ράγια έχουν λόγο και επιρροή, διασφαλίζοντας ένα ισορροπημένο περιβάλλον.

Σε κάθε περίπτωση, στην Ομοσπονδία είναι αποφασισμένοι να βρίσκονται «σε επιφυλακή» στην επόμενη συγκέντρωση του Νοεμβρίου, όταν η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία και την Τουρκία για να «σφραγίσει» την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026. Ο στόχος είναι σαφής: να σβήσουν από τη ρίζα τους οποιαδήποτε σπίθα έντασης, αν προκύψει.

Αρκεί, βέβαια, να είναι και οι δύο διαθέσιμοι για κλήση, γιατί εκεί ανοίγει άλλο κεφάλαιο: ο Καρβαχάλ μόλις έχει επιστρέψει από τραυματισμό και δεν έχει ακόμη βρει σταθερή θέση στη Ρεάλ, ενώ ο Γιαμάλ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα που περιορίζουν την απόδοσή του.