«Απασφάλισε» για Γιαμάλ και Βινίσιους ο Κανιθάρες: «Ναρκισσιστές και οι δύο, δεν γίνεται να είναι πάνω από τις ομάδες τους»

Ο θρυλικός Σαντιάγο Κανιθάρες δεν... μάσησε τα λόγια του για τη συμπεριφορά του Λαμίν Γιαμάλ και του Βινίσιους Ζούνιορ στο Clasico ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα.

Το ταλέντο τους είναι αδιαμφισβήτητο, αλλά το... star quality του Λαμίν Γιαμάλ και του Βινίσιους Ζούνιορ συχνά έχει ανάγκη οριοθέτησης. Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε σπουδαία νίκη στο Clasico απέναντι στην Μπαρτσελόνα (2-1), όμως ο απόηχος του ντέρμπι ήταν σχεδόν αποκλειστικά εξωαγωνιστικός.

Κι αυτό κυρίως εξαιτίας των προκλητικών δηλώσεων του Λαμίν Γιαμάλ πριν το παιχνίδι και της κάκιστης συμπεριφοράς του Βινίσιους τη στιγμή της αλλαγής του. Ο θρυλικός γκολκίπερ της Ρεάλ, Σαντιάγκο Κανιθάρες, μιλώντας μετά το παιχνίδι, δεν δίστασε να τους κράξει και τους δύο, σχολιάζοντας τον χαμό που προκάλεσαν. Άλλωστε, τα είπαν και σε έντονο ύφος στη λήξη του ματς.

«Η επίδειξη ναρκισσισμού που έκαναν και οι δύο, ο ένας πριν από τον αγώνα και ο άλλος κατά τη διάρκειά του, πιστεύω ότι δεν κάνει κανένα καλό στις ομάδες τους. Είναι και οι δύο ναρκισσιστές.

Θεωρώ πως η δομή των συλλόγων στην προκειμένη περίπτωση της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα είναι αρκετά σημαντική και ευρεία ώστε να καταλάβουν ότι κανένας ποδοσφαιριστής δεν γίνεται να είναι πάνω από τον σύλλογο», είπε αρχικά ο Κανιθάρες και στη συνέχεια προσέθεσε:

«Θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή ηθικής δεοντολογίας, όπου το να σε καλέσουν στο γραφείο θα ήταν ντροπή για κάθε παίκτη. Και θα ήταν ένα καλό μάθημα και για τις δύο πλευρές. Το πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι ότι όταν ένας παίκτης είναι πολύ καλός, μπορεί να του επιτρέπονται τα πάντα, γιατί κανείς στον σύλλογο δεν είναι ικανός να του επιβληθεί».