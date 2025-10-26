Η Ρεάλ Μαδρίτης με το δίδυμο Μπαπέ - Μπέλινγκχαμ να κάνει ό,τι θέλει την άμυνα της Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-1 και βρέθηκε στο +5 από τους Καταλανούς.

Η Βασίλισσα άφησε πίσω της το εφιαλτικό περσινό 0/4, πήρε το πρώτο Clasico της νέας σεζόν και ο Αλόνσο έγινε ο πρώτος τεχνικός μετά τον Ζιντάν που κερδίζει το παρθενικό του ντέρμπι με τους Μπλαουγκράνα. Το πρόβλημα της πίεσης ψηλά επηρεάζει κυρίως την άμυνα της Μπαρτσελόνα, η οποία έχει μείνει χωρίς ηγέτη μετά την αποχώρηση του Μαρτίνεθ. Όταν δεν μπορείς να πιέσεις σωστά, πρέπει να τραβήξεις τις γραμμές πιο πίσω. Ωστόσο, ο Φλικ δεν θέλησε να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού, κάτι που τιμώρησε η Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Ερικ Γκαρθία και Κουμπαρσί δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τον Κιλιάν Μπαπέ και τον Μπέλινγκχαμ μακριά από την εστία, ο Σέζνι έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά δεν ήταν αρκετό. Η «Βασίλισσα» επικράτησε 2-1 της Μπαρτσελόνα και βρέθηκε στο +5 από τους Καταλανούς. Οσο για τους τελευταίους, αναξιόπιστοι αμυντικά έχοντας κρατήσει ανέπαφη την εστία τους μόλις σε 3 από τα 13 φετινά ματς!

Πελάτισσα του Μπαπέ η Μπαρτσελόνα

Τρελός ρυθμός με το… καλησπέρα του ντέρμπι, αφού στο 2’ δόθηκε αρχικά πέναλτι υπέρ της Μπαρτσελόνα, αλλά με την επέμβαση του VAR ο διαιτητής πήρε πίσω την απόφαση του. Οι Μαδριλένοι πίεσαν, ο Μπαπέ στο 12’ βρήκε δίχτυα, αλλά δεν πρόλαβε να πανηγυρίσει, αφού ήταν σε θέση οφσάιντ. Δέκα λεπτά αργότερα ο Μπαπέ από απίθανη ασίστ του Μπέλινγκχαμ βρέθηκε σε θέση βολής, αυτή τη φορά νίκησε και το… VAR πετυχαίνοντας το 1-0. Ηταν το 12ο γκολ σε εννέα εμφανίσεις απέναντι στην Μπαρτσελόνα σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων έξι σε πέντε Clásico.

Ετσι, έγινε η ομάδα εκτός Γαλλίας απέναντι στην οποία έχει βρει περισσότερες φορές δίχτυα στην καριέρα του. Η Ρεάλ είχε τον έλεγχο, αλλά ο Σέζνι κατάφερε σε δυο περιπτώσεις στο 29’ και στο 30’ να κερδίσει Μπαπέ και Χάουσεν. Το ντέρμπι απέκτησε τρελό ρυθμό, με την Μπαρτσελόνα να ανεβαίνει και να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 34’ με τον Τόρες. Τέσσερα λεπτά αργότερα ένα λάθος των γηπεδούχων ήταν αρκετό για να φέρει την ισοφάριση. Λάθος του Γκιουλέρ, ο Ράσφορντ έκανε το γύρισμα και ο Φερμίν με πλασέ έφερε το ματς στα ίσα.

Η Ρεάλ έβγαλε άμεση αντίδραση, εκμεταλλεύθηκε την κάκιστη αμυντική παρουσία των Καταλανών και πήρε προβάδισμα ξανά στο 43’. Ο Μιλιτάο κέρδισε τη μονομαχία από τον Μπαλντέ και από κοντά ο Μπέλινγκχαμ πέτυχε το 2-1. Η «Βασίλισσα» θα μπορούσε να πάρει μεγαλύτερο προβάδισμα, αλλά στο 45’ το γκολ του Μπαπέ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ. Ο Σέζνι έβαλε κι αυτός το χέρι του στο να μη μεγαλώσει το σκορ, χάρη στην εξαιρετική επέμβαση του στις καθυστερήσεις στο πλασέ του Βίνι.

Χαμένο πέναλτι, όχι όμως και η νίκη

Η Ρεάλ μπήκε αρκετά δυνατά, αλλά ο Σέζνι ήταν εκεί για να κρατήσει την ομάδα του στο «κόλπο». Στο 47’ ο Βίνι δεν μπόρεσε να σκοράρει, ενώ χρειάστηκε το VAR για ένα πεντακάθαρο πέναλτι του Ερικ Γκαρθία. Ο Μπαπέ βρέθηκε απέναντι στον Σέζνι, αλλά ο γκολκίπερ των Καταλανών με σούπερ επέμβαση νίκησε τον Γάλλο. Οι γηπεδούχοι μπορεί να έδωσαν χώρο στους Καταλανούς, αλλά με τον Τσουαμενί να είναι παντού και να κόβει τα πάντα κράτησε πίσω. Μάλιστα, στο 68’ βρήκαν ξανά δίχτυα, όμως ακόμα μια φορά το VAR… σταμάτησε τους πανηγυρισμούς του Μπέλινγκχαμ που σκόραρε. Τα τελευταία λεπτά ήταν στο… κόκκινο, αλλά τόσο ο Μπαπέ και Ροντρίγκο όσο και ο Κουντέ δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Ο Πέδρι στο τέλος δεν τη γλίτωσε, αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη και αποβλήθηκε!

Μαγιόρκα - Λεβάντε 1-1

Κατάφερε να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας στο φινάλε η Μαγιόρκα. Αν και η Λεβάντε προηγούνταν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα χάρη στο γκολ του «καυτού» Εγιόνγκ από το 22΄, οι Νησιώτες ισοφάρισαν με τον Μαφέο στο 79΄για το τελικό 1-1 που κράτησε αμφότερες τις ομάδες πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.