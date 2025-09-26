Ο Λαμίν Γιαμάλ ετοιμάζεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με την Μπαρτσελόνα, μετά από περίπου έναν μήνα απουσίας.

Μέσα στην... ατυχία της με τους συνεχείς τραυματισμούς, η Μπαρτσελόνα έχει έναν πολύ καλό λόγο για να «χαμογελάσει». Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση!

Ο 18χρονος σταρ των Μπλαουγκράνα συμμετείχε στην προπόνηση της ομάδας την Παρασκευή (26/9) μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και δεν αποκλείεται να αγωνιστεί απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ την Κυριακή (28/9, 19:30) για την 7η στροφή της La Liga.

Ο Γιαμάλ, που πριν από μερικές ημέρες αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος νεότερος παίκτης στον κόσμο για δεύτερη διαδοχική χρονιά, έχει να παίξει για την Μπαρτσελόνα από τις 31 Αυγούστου και το ματς με την Ράγιο Βαγιεκάνο, χάνοντας τα παιχνίδια με τις Βαλένθια, Νιούκαστλ, Χετάφε και Ρεάλ Οβιέδο. Παράλληλα, είχε ξεκινήσει τη σεζόν ιδανικά με δύο γκολ και τρεις ασίστ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Ο ίδιος προανήγγειλε την επιστροφή του μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Για τον Χάνσι Φλικ, αυτή είναι μία σημαντική ανάσα δεδομένων των πρόσφατων τραυματισμών. Μετά το σοκ υπέστη η ομάδα με την απώλεια του Γκάβι για τους επόμενους μήνες, οι Ζοάν Γκαρθία και Ραφίνια θα μείνουν επίσης στα... πιτς τις προσεχείς εβδομάδες, ενώ μάλιστα ο βασικός τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα θα χάσει τον αγώνα με τον Ολυμπιακό (21 Οκτωβρίου) για το Champions League.

Μαζί με τον Γιαμάλ, στις ομαδικές προπονήσεις επέστρεψε και ο Αλεχάντρο Μπαλντέ, ο οποίος είχε τραυματιστεί στις αρχές του μήνα στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο.