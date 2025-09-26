Μπαρτσελόνα: Νοκ άουτ με Ολυμπιακό ο Ζοάν Γκαρθία!
Ατυχία δίχως τέλος στην Μπαρτσελόνα, με τον Χάνσι Φλικ να ταλαιπωρείται από συνεχείς... πονοκεφάλους! Αυτή τη φορά, η ατυχία χτύπησε την πόρτα του βασικού τερματοφύλακα της ομάδας, Ζοάν Γκαρθία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γκαρθία τραυματίστηκε στην προπόνηση των Μπλαουγκράνα. Ο σύλλογος ενημέρωησε με επίσημη ανακοίνωση ότι ο Γκαρθία υπέστη ρήξη εσωτερικού μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο και αναμένεται να υποβληθεί αύριο (27/9) σε αρθροσκόπηση. Ο αρχικός χρόνος απουσίας του υπολογίζεται σε σε 4-6 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα προλάβει το ματς με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, στις 21 Οκτωβρίου!
Πέραν των Ερυθρολεύκων, ο Γκαρθία δεν θα δώσει το «παρών» απέναντι σε Σοσιεδάδ (28/9) και Σεβίλλη (5/10) για το πρωτάθλημα, ενώ θα χάσει και το ντέρμπι απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League (1/10).
Player Joan Garcia has suffered a tear of the internal meniscus in his left knee.
Tomorrow, he will undergo arthroscopic surgery performed by Dr. Joan Carles Monllau.
The estimated recovery time is between 4 and 6 weeks, depending on his progress. pic.twitter.com/cGRzVuRuaE
