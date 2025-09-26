Νέο «καμπανάκι» στις τάξεις της Μπαρτσελόνα, αφού ο Ζοάν Γκαρθία αντιμετωπίζει πρόβλημα στον μηνίσκο, θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση και θα χάσει το ματς με τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου!

Ατυχία δίχως τέλος στην Μπαρτσελόνα, με τον Χάνσι Φλικ να ταλαιπωρείται από συνεχείς... πονοκεφάλους! Αυτή τη φορά, η ατυχία χτύπησε την πόρτα του βασικού τερματοφύλακα της ομάδας, Ζοάν Γκαρθία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γκαρθία τραυματίστηκε στην προπόνηση των Μπλαουγκράνα. Ο σύλλογος ενημέρωησε με επίσημη ανακοίνωση ότι ο Γκαρθία υπέστη ρήξη εσωτερικού μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο και αναμένεται να υποβληθεί αύριο (27/9) σε αρθροσκόπηση. Ο αρχικός χρόνος απουσίας του υπολογίζεται σε σε 4-6 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα προλάβει το ματς με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, στις 21 Οκτωβρίου!

Πέραν των Ερυθρολεύκων, ο Γκαρθία δεν θα δώσει το «παρών» απέναντι σε Σοσιεδάδ (28/9) και Σεβίλλη (5/10) για το πρωτάθλημα, ενώ θα χάσει και το ντέρμπι απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League (1/10).