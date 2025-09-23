Σοκ στην Μπαρτσελόνα, αφού ο Γκάβι θα μείνει εκτός μάχης για 4-5 μήνες μετά την επέμβαση στον μηνίσκο!

Ο Γκάβι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον μηνίσκο του δεξιού γονάτου και ο χρόνος επιστροφής εκτιμάται στους πέντε μήνες. Η συντηρητική θεραπεία που ακολούθησε τις τελευταίες εβδομάδες δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, με αποτέλεσμα ο παίκτης να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση. Αρχικά, η εκτιμώμενη απουσία του Γκάβι ήταν μεταξύ πέντε και έξι εβδομάδων. Όμως, οι προβλέψεις αυτές διαψεύστηκαν, καθώς μετά την επέμβαση η απουσία του θα φτάσει τους πέντε μήνες.

Πρόκειται για τεράστιο πλήγμα, μιας και ο παίκτης ήλπιζε ότι αυτή τη σεζόν θα επανέλθει στην αγωνιστική του φόρμα πριν από τον τραυματισμό που είχε υποστεί με την εθνική Ισπανίας τον Νοέμβριο του 2023. Ωστόσο, η επιστροφή του αναβάλλεται, και μένει να φανεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της νέας απουσίας.

Μπαρτσελόνα: Γκάβι και Φερμίν αμφίβολοι για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Ο τραυματισμός του Γκάβι αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Χάνσι Φλικ, καθώς η συμβολή του παίκτη στη μεσαία γραμμή είναι καθοριστική. Επιπλέον, ο Φερμίν θα μείνει εκτός για περισσότερες από τρεις εβδομάδες, γεγονός που θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο την απόδοση της ομάδας στους πρώτους αγώνες της σεζόν. Και οι δυο παίκτες θα χάσουν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, ο Γκάβι θα χάσει ολόκληρη τη League Phase του Champions League και αναμένεται να επιστρέψει στο δεύτερο μισό της σεζόν της LaLiga, εφόσον η ανάρρωσή του προχωρήσει ομαλά.