Ρεπορτάζ της «BILD» αποκαλύπτει πως η Μπάγερν έφτασε κοντά στην απόκτηση του Λαμίν Γιαμάλ πίσω στο 2022, ο οποίος θα μπορούσε να είχε μετακομίσει στο Μόναχο για πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Ο Λαμίν Γιαμάλ αποτελεί το νέο μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελόνα, αλλά και ολόκληρου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με τον 18χρονο εξτρέμ να συνεχίζει να εκπλήσσει παρά το νεαρό της ηλικίας του. Πρόκειται για ακόμα ένα αξιοθαύμαστο προϊόν της περίφημης ακαδημίας της Μπαρτσελόνα, η οποία ωστόσο κινδύνεψε να τον χάσει πριν καν προλάβει να κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα.

Σύμφωνα άλλωστε με ρεπορτάζ της «BILD», πίσω στο 2022 η Μπάγερν βρέθηκε κοντά στην υπογραφή του όταν ήταν ακόμα 15 ετών. Το γερμανικό Μέσο προσθέτει μάλιστα πως υπήρξε ραντεβού μεταξύ του τότε τεχνικού διευθυντή των Βαυαρών, Σαλιχάμιτζιτς, στη Μαδρίτη με εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή, κατά την οποία συζητήθηκε το ενδεχόμενο μετακόμισής του στο Μόναχο όταν έκλεινε τα 16 του.

Το κόστος μάλιστα για τη Μπάγερν θα ήταν ελάχιστο - συγκριτικά με το επίπεδό του - μιας και θα μπορούσαν να είχαν ολοκληρώσει τη συμφωνία με τη Μπαρτσελόνα για ένα ποσό κοντά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ. Παρόλα αυτά, η εμφάνιση του γνωστού ατζέντη, Χόρχε Μέντες, στο προσκήνιο άλλαξε δραστικά τα δεδομένα.

Ο Πορτογάλος έγινε ο νέος μάνατζερ του Γιαμάλ και ακύρωσε κάθε είδους προφορικής συμφωνίας μεταξύ Μπάγερν και Γιαμάλ, ο οποίος μερικούς μήνες αργότερα θα έπαιρνε το «εισιτήριο» για την πρώτη ομάδα που έθεσε οριστικό τέλος στις σκέψεις αποχώρησης από τη Βαρκελώνη.