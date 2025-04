«Βόμβα» για Αντσελότι από το Sky Sports: «Αποχωρεί από τη Ρεάλ μετά τις 26 Απριλίου»

Σύμφωνα με νέα αποκάλυψη του Sky Sports, ο Κάρλο Αντσελότι πρόκειται να αποτελέσει παρελθόν από τη Ρεάλ μετά τον τελικό του Copa del Rey στις 26 Απριλίου.

Όπως μετέδωσε το Sky Sports, ο κύβος ερρίφθη σχετικά με το μέλλον του Κάρλο Αντσελότι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ιταλό κόουτς να αποχωρεί πριν ολοκληρωθεί η σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, η ίδια πηγή κάνει λόγο για απόφαση της Βασίλισσας να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον 65χρονο αμέσως μετά τον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Αυτό σημαίνει ότι οι Μερένγκες δεν θα τον έχουν στον πάγκο τους στο φινάλε του πρωταθλήματος αλλά ούτε και στο επερχόμενο Μουντιάλ Συλλόγων.

Μετά τον αποκλεισμό από την Άρσεναλ στο Champions League, το τοπίο για τον Αντσελότι είναι θολό την ώρα που δημοσιεύματα τον συνδεόυν με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Παράλληλα, ο ίδιος απέφυγε να απαντήσει για το αν η επόμενη μέρα θα τον βρει στους Μαδριλένους, σε δηλώσεις που παραχώρησε ύστερα από την ήττα στο «Μπερναμπέου».

Sky Sports News understands that Carlo Ancelotti could leave Real Madrid after the Copa del Rey final on April 26 🚨 pic.twitter.com/HYLHDy9ulE