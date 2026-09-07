Ο Ζοσέ Μουρίνιο ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ίντερ (8/9, 22:00).

Το φετινό Champions League αρχίζει το βράδυ της Τρίτης (8/9, 22:00) για τη Ρεάλ Μαδρίτης του Ζοσέ Μουρίνιο, που υποδέχεται την Ίντερ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Φυσικά, η εν λόγω αναμέτρηση έχει ξεχωριστή σημασία για τον Special One, καθώς θα τεθεί αντιμέτωπος με την ομάδα την οποία οδήγησε στο ιστορικό τρεμπλ του 2010, πριν αποχωρήσει για χάρη της «βασίλισσας». Ωστόσο, ο ίδιος ο Πορτογάλος εξήγησε πως ναι μεν υπάρχει συναίσθημα, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα θα είναι (σσ η Ίντερ) άλλος ένας αντίπαλος.

Αυτό που ξεχώρισε ωστόσο από τη συνέντευξη Τύπου ήταν η ατάκα του για το αποτέλεσμα. Ο Μουρίνιο τόνισε πως τον ενδιαφέρει μόνο η νίκη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η ομάδα του θα παίξει καλά. Άλλωστε, αυτό συνέβη και κόντρα στην Μπέτις, αλλά ήρθε η ήττα με 1-0.

«Θέλω να κερδίσω. Θα μπορούσα να πω ότι θέλω να παίξω καλά, αλλά δεν θέλω να παίξω καλά όπως εναντίον της Μπέτις και να χάσω. Θέλω να κερδίσω. Είμαστε σε ένα σερί οκτώ αγώνων με στόχο την πρόκριση. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλά θέλω να προσεγγίσω αυτό το παιχνίδι ως έναν μόνο αγώνα, απομονωμένο από αυτό το πλαίσιο, χωρίς να σκέφτομαι τους άλλους επτά που έρχονται. Θέλω να κερδίσω».