Ο Κιλιάν Μπαπέ αφαίρεσε δύο μπουκάλια Gatorade από το τραπέζι όσο μιλούσε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Ρεάλ Μαδρίτης-Ίντερ.

Σε μία κίνηση που τράβηξε τα βλέμματα προχώρησε ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος απομάκρυνε σε δύο περιπτώσεις μπουκάλια Gatorade από το τραπέζι, όσο μιλούσε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ίντερ για το Champions League.

Η γνωστή μάρκα ισοτονικού ποτού είναι χορηγός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ωστόσο ο Γάλλος σταρ ανέκαθεν απέφευγε να συνδυάζει την εικόνα του με προϊόντα που σχετίζονται με τον τζόγο, το αλκοόλ ή τα μη υγιεινά τρόφιμα. Κάτι που θυμίζει το περίφημο... μπαϊράκι του Κριστιάνο Ρονάλντο κατά της Coca Cola στο Euro που έγινε το 2021.

Άλλοι παραλλήλισαν το περιστατικό με το παλιό beef του Λεμπρόν Τζέιμς με την Gatorade, όταν ο Βασιλιάς είχε αρχίσει να σκίζει το χαρτί από τα μπουκαλάκια μετά από ένα ατυχές ποστάρισμα της εταιρείας για κράμπες που είχαν ταλαιπωρήσει τον θρύλο του ΝΒΑ στους τελικούς των playoffs το 2014.

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπαπέ προβαίνει σε τέτοιου είδους κινήσεις, καθώς και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 μποϊκόταρε την Budweiser, η οποία ήταν σπόνσορας της διοργάνωσης.

😯 MBAPPÉ, al MÁS PURO ESTILO CRISTIANO.



🍾 Retiró de su lado hasta en 2 ocasiones botellas de uno de los patrocinadores de la Champions. pic.twitter.com/6I25WjgZu0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 7, 2026