Μπαπέ: Γιατί απομάκρυνε μπουκάλια χορηγού του Champions League
Σε μία κίνηση που τράβηξε τα βλέμματα προχώρησε ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος απομάκρυνε σε δύο περιπτώσεις μπουκάλια Gatorade από το τραπέζι, όσο μιλούσε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ίντερ για το Champions League.
Η γνωστή μάρκα ισοτονικού ποτού είναι χορηγός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ωστόσο ο Γάλλος σταρ ανέκαθεν απέφευγε να συνδυάζει την εικόνα του με προϊόντα που σχετίζονται με τον τζόγο, το αλκοόλ ή τα μη υγιεινά τρόφιμα. Κάτι που θυμίζει το περίφημο... μπαϊράκι του Κριστιάνο Ρονάλντο κατά της Coca Cola στο Euro που έγινε το 2021.
Άλλοι παραλλήλισαν το περιστατικό με το παλιό beef του Λεμπρόν Τζέιμς με την Gatorade, όταν ο Βασιλιάς είχε αρχίσει να σκίζει το χαρτί από τα μπουκαλάκια μετά από ένα ατυχές ποστάρισμα της εταιρείας για κράμπες που είχαν ταλαιπωρήσει τον θρύλο του ΝΒΑ στους τελικούς των playoffs το 2014.
Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπαπέ προβαίνει σε τέτοιου είδους κινήσεις, καθώς και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 μποϊκόταρε την Budweiser, η οποία ήταν σπόνσορας της διοργάνωσης.
😯 MBAPPÉ, al MÁS PURO ESTILO CRISTIANO.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 7, 2026
🍾 Retiró de su lado hasta en 2 ocasiones botellas de uno de los patrocinadores de la Champions. pic.twitter.com/6I25WjgZu0
🗣️ Se ha hecho viral lo de Mbappé apartando la botella de Gatorade— Madrid Sports (@MadridSports_) September 7, 2026
No entro a valorar en lo que es esa bebida en sí (LeBron y jugadores de la NBA lo hacen habitualmente por contratos personales) o lo de la Coca Cola de CR7 en su momento, pero desde el punto de vista del…
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