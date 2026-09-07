Ο Ζοσέ Μουρίνιο τράβηξε τα βλέμματα με την απάντηση που έδωσε σε Ιταλό δημοσιογράφο σχετικά με τον Κρίστιαν Κίβου.

Όπως μόνο εκείνος θα μπορούσε, απάντησε ο Ζοσέ Μουρίνιο σε ερώτηση Ιταλού δημοσιογράφου ενόψει του μεγάλου ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ίντερ για το Champions League την Τρίτη (8/9). Ο ρεπόρτερ ρώτησε τον Special One αν μίλησε στο τηλέφωνο με τον άλλοτε ποδοσφαιριστή του και νυν τεχνικό των Νερατζούρι, Κρίστιαν Κίβου, με τον Πορτογάλο να... παίρνει φωτιά!

«Με τη μαμά σου, με τον μπαμπά σου, με την κοπέλα σου, με τους φίλους, μίλησες; Θες να ξέρεις με ποιον μίλησα εγώ;» αποκρίθηκε γελώντας ο έμπειρος προπονητής, που τόνισε στη συνέχεια ότι δεν έχει τίποτα να ξεκαθαρίσει με τον Ρουμάνο.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ο Μουρίνιο είχε δηλώσει το 2025 πως απορεί πώς κάποιοι προπονητές παίρνουν μεγάλες δουλειές δίχως να έχουν δείξει πολλά στους πάγκους, με τον Κίβου να θεωρείται ως ένας από τους αποδέκτες της ατάκας αυτής. «Παίρνω δύναμη από την πίστη αυτών των παιδιών, παρά τον θόρυβο που κάνουν όχι μόνο οι εχθροί, αλλά και οι φίλοι», είχε σχολιάσει αμέσως μετά ο προπονητής της Ίντερ.